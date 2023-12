5:1 hat Bayern München auswärts gegen Eintracht Frankfurt verloren, Borussia Dortmund unterlag abends im Topspiel Leipzig mit 2:3. Von diesen Ergebnissen profitierte unter anderem Sky, wo die Spiele live und exklusiv zu sehen waren. So sahen sich am Nachmittag 450.000 Menschen nur das Bayern-Spiel in Frankfurt an, beim jungen Publikum entsprach das einem starken Marktanteil in Höhe von 6,9 Prozent. Rechnet man die Konferenz-Spiele hinzu, kam Sky am Samstag ab 15:30 Uhr auf durchschnittlich 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,8 Prozent Marktanteil.

Am Vorabend erzielte dann, wie bereits berichtet, auch die ARD-"Sportschau" richtig gute Quoten - getrieben wohl durch die überraschend hohe Bayern-Niederlage. Sky fuhr seinerseits am Vorabend ebenfalls richtig gute Werte ein, denn das Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig war ebenfalls beim Sender zu sehen. Das verfolgten schließlich 930.000 Menschen, das entsprach 4,4 bei allen und 9,0 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Von dem spannenden Topspiel profitierte am späten Abend schließlich auch das "Aktuelle Sportstudio" im ZDF. Nach den etwas enttäuschenden Ergebnissen der Primetime-Gala "Ein Herz für Kinder" schraubte diese Sendung den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 15,9 Prozent nach oben, 1,89 Millionen Menschen sahen ab 23:30 Uhr zu. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei richtig guten 13,2 Prozent und damit auch weit über den Normalwerten des ZDF.

Angesichts von 3,3 Prozent Tagesmarktanteil beim jungen Publikum war Sky Sport am Samstag der erfolgreichste Nischensender, allerdings dicht gefolgt von ZDFneo mit 2,9 Prozent. Der Daytime-Marathon von "Es war einmal… Das Leben" erreichte erneut richtig gute Werte mit bis zu 7,7 Prozent, aber auch "School of Rock" war in der Primetime mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,7 Prozent ziemlich erfolgreich unterwegs.

