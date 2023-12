Die Konkurrenz, bestehend aus Münster-"Tatort" und Matthias Schweighöfer als Host von "Wer stiehlt mir die Show?", war vermutlich doch etwas groß. Mit Live-Bildern von Spielen der National Football League (NFL) hat RTL zur klassischen Primetime am Sonntag keine guten Quoten eingefahren. 6,6 und 6,7 Prozent Marktanteil sicherte sich die erste Hälfte des frühen Spiels zwischen Chicago und Detroit. Ab 20:35 Uhr, als das dritte Viertel anstand, sanken die Quoten sogar auf 5,5 Prozent, die letzten Minuten der Partie sahen schließlich nur 5,3 Prozent. Somit lag die NFL weit unter dem RTL-Senderschnitt, der am Sonntag schon nur mäßige 8,3 Prozent betrug.

Erst am späten Abend legte der Live-Sport bei RTL klar zu: Ab 22:25 Uhr sendete der Kanal das Spiel zwischen Buffalo und Kansas, schon das erste Viertel erreichte wieder bessere 7,5 Prozent. Nach 23 Uhr stiegen die Werte auf 10,4 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Nachts kamen die beiden letzten Viertel dann sogar auf über 15 Prozent. Tagsüber hatte RTL verschiedene Weihnachtsfilme im Programm, die ordentlich performten. "The Christmas Retreat" sicherte sich mittags etwa 10,5 Prozent, danach kamen "Weihnachten in Grant Valley" und "Christmas on Ice" auf 7,9 und 8,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen.



Der RTL-Super-Weihnachtsfilm "Joy for Christmas" sicherte sich zur Primetime am Sonntag übrigens knapp 0,8 Millionen Fans – bei den 14- bis 49-Jährigen standen gute 2,9 Prozent Marktanteil zu Buche. Zurück aber zum Live-Sport, der auch dem Ersten starke Werte bescherte.

Das Erste setzte den Tag über auf Wintersport-Programm. Wie üblich stach dabei Biathlon besonders heraus. Die Männer-Staffel, die um 11:30 Uhr startete, erreichte tolle 29,8 Prozent Marktanteil allen. 3,75 Millionen Personen schauten zu. Auf sogar etwas mehr als vier Millionen Fans kam die Frauen-Staffel, die ab 14:10 Uhr zu sehen war. Hier lag die gemessene Quote dann bei 28,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt