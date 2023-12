Nach mehreren Staffeln bei RTLzwei ist "Naked Attraction" inzwischen beim Streamingdienst Discovery+ angekommen - und neuerdings auch beim Frauensender TLC zu sehen. Dort verlief der Free-TV-Auftakt der Nackt-Kuppelei mit Moderator Julian F.M. Stoeckel am Montag um 22:15 Uhr allerdings ziemlich verhalten: Durchschnittlich nur 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 0,4 Prozent in der Zielgruppe dürften bei den TLC-Verantwortlichen noch keine Ekstase auslösen.

Im weiteren Verlauf des Abends lief es für "Sex Tape V.I.P." mit nur 0,1 Prozent Marktanteil sogar noch schlechter. Dabei hatte der Abend für TLC durchaus gut begonnen: Mit der Doku "Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?" erreichte der Privatsender um 20:15 Uhr zunächst 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Stärker war Warner Bros. Discovery am Montag mit DMAX unterwegs: Dort erreichten zwei Folgen der Dokusoap "Cash für Chrom" in der Primetime bis zu 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile von 2,7 und 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Am späten Nachmittag hatte "Hardcore Pawn" die Quote sogar auf zu bis 4,8 Prozent getrieben. Noch erfolgreicher war jedoch der RTL-Konkurrent Nitro unterwegs, der mit "Alarm für Cobra 11" nach 23 Uhr den Marktanteil auf über fünf Prozent steigerte.

Und auch bei ProSieben Maxx kann man zufrieden sein: Dort erreichte der Spielfilm "Scary Movie 5" - trotz des ungewöhnlichen Starttermins um 20:41 Uhr - im Schnitt sehr gute 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem im Vorfeld schon "Futurama" und "Family Guy" den Marktanteil auf mehr als zwei Prozent getrieben hatten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt