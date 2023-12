Mit 16,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen hat "Bauer sucht Frau" am Mittwoch mit der vorletzten Episode der laufenden Staffel einen Jahresbestwert aufgestellt. Die um 20:15 Uhr gestartete Folge erreichte insgesamt 3,66 Millionen Fans. Auch beim Publikum ab drei Jahren war das Format mit 14,6 Prozent also sehr gefragt. Hier musste es sich lediglich den beiden ARD-Primetime-Serien "Die Heiland – Wir sind Anwalt" und "In aller Freundschaft" geschlagen geben, die nach 20:15 und 21 Uhr auf 3,90 und 3,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. Bei den Jüngeren lief es für die beiden Serien mit je 7,2 Prozent gut.

Sat.1 hatte derweil mit Serienware keinen Erfolg – zumindest nicht bei den klassisch Umworbenen. "Navy CIS" und "Navy CIS : L.A." taten sich einmal mehr bei den 14- bis 49-Jährigen reichlich schwer. Sie kamen nicht über 4,4 und 3,5 Prozent Marktanteil hinaus und befanden sich quotentechnisch somit im tiefroten Bereich. 1,07 und 0,89 Millionen Personen schauten insgesamt zu. Mit Blick auf den Gesamtmarkt kamen die in den USA für CBS produzierten Formate auf 4,1 und 3,8 Prozent.



Schwer tat sich Sat.1 diesmal auch nachmittags, wo die Quoten der jüngsten Neustarts noch nicht gefestigt sind. "We are Family" ab 15 Uhr und "Die Tier-Docs" ab 16 Uhr erreichten am Dienstag jedenfalls gerade einmal 3,7 und 1,5 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Einen sehr guten Tag erwischte derweil das um 17 Uhr gezeigte ProSieben-Magazin "Taff", das in der klassischen Zielgruppe tolle 15 Prozent generierte.

Der Wert stach aus zweierlei Gründen ins Auge: Zum einen war es der beste seit Ende Oktober. Zum anderen kamen die sieben zuvor gezeigten Ausgaben nur auf einstellige Quoten. Es war also ein deutlicher Sprung nach oben. Fünf "The Big Bang Theory"-Folgen zur Primetime brachten dem Sender abends zwischen 5,7 und knapp neun Prozent ein. "Late Night Berlin" schoss sich ab 22:30 Uhr mit ordentlichen 7,2 Prozent bei den Werberelevanten an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt