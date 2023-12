Das Erste zeigte am vergangenen Wochenende die sechsteilige Miniserie "Die Saat - Tödliche Macht" und erzielte damit schon nach der vorläufigen Gewichtung erfreulich gute Quoten. Inklusive drei Tagen zeitversetzter Nutzung zogen diese aber noch ein ganzes Stück weiter an. So betrug der nachträgliche Aufschlag noch zwischen 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die erste Folge und 370.000 für die letzte Folge. Im Verlauf zeigt sich damit zwar weiterhin ein merklicher Rückgang von zunächst 4,78 auf am Ende 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das dürfte sich aber durch teils mehr als drei Tage zeitversetzte Nutzung, teils durch die hier nicht mit gemessene Mediatheken-Nutzung noch ein Stück weit angleichen.

In der ARD-Mediathek wurden bislang nach ARD-Angaben für alle Folgen in Summe 6,5 Millionen Abrufe verzeichnet - wobei Abrufe nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung gleichzusetzen ist, die man von den TV-Quoten kennt. Ein Abruf wird bereits gezählt, wenn ein Video nur gestartet wurde.

Angeführt wird das Ranking der Sendungen mit dem höchsten Nachschlag auch in der vergangenen Woche wieder von der "heute-show", deren Reichweite von zunächst ausgewiesenen 3,73 noch auf 4,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anwuchs, beim nachfolgenden "ZDF Magazin Royale" ging's noch von 1,85 auf 2,41 Millionen nach oben. Der Marktanteil in der jüngeren Altersgruppe erhöhte sich bei beiden Sendungen nachträglich noch um über acht Prozentpunkte auf 25,5 bzw. 24,4 Prozent. Die beiden Sendungen bleiben damit absolute Ausnahmeerscheinungen im deutschen Fernsehen.

Stärker als sonst meist gewohnt fiel aber auch der nachträgliche Aufschlag für den "Tatort" aus: "Der Mann, der in den Dschungel fiel" interessierte noch 500.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer, wodurch sich die Gesamt-Reichweite auf 11,61 Millionen erhöhte. Auch wenn die zeitversetzte Nutzung damit etwas höher ausfiel als beim letzten Münster-"Tatort" im März: "MagicMom" bleibt alles in allem mit 13,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich erfolgreicher.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.12.

22:28 4,79

(+1,06) 21,9%

(+3,3%p.) 1,40

(+0,59) 25,5%

(+8,2%p.) ZDF Magazin Royale 08.12.

23:02 2,41

(+0,56) 13,6%

(+2,4%p.) 1,14

(+0,50) 24,4%

(+8,1%p.) Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel 10.12.

20:15 11,61

(+0,50) 37,7%

(+0,3%p.) 1,97

(+0,16) 25,7%

(+0,8%p.) Die Saat - Tödliche Macht 10.12.

22:28 3,11

(+0,37) 16,2%

(+1,1%p.) 0,18

(+0,06) 3,7%

(+1,1%p.) Die Saat - Tödliche Macht 09.12.

22:26 3,79

(+0,36) 16,8%

(+0,8%p.) 0,23

(+0,06) 4,4%

(+1,1%p.) Die Saat - Tödliche Macht 09.12.

21:42 4,11

(+0,36) 16,1%

(+0,7%p.) 0,26

(+0,03) 4,5%

(+0,3%p.) Die Saat - Tödliche Macht 10.12.

21:44 3,82

(+0,31) 15,6%

(+0,6%p.) 0,27

(+0,07) 4,5%

(+0,8%p.) Die Saat - Tödliche Macht 09.12.

20:59 4,47

(+0,30) 17,2%

(+0,5%p.) 0,38

(+0,07) 6,6%

(+0,9%p.) Wer stiehlt mir die Show? 10.12.

20:14 2,21

(+0,28) 8,7%

(+0,7%p.) 1,54

(+0,21) 24,2%

(+1,7%p.) Bauer sucht Frau 04.12.

20:15 3,87

(+0,27) 14,5%

(+0,6%p.) 0,84

(+0,06) 14,6%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.12.-10.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" fiel der Aufschlag für die zweite Schweighöfer-Ausgabe nicht mehr ganz so hoch aus wie bei der ersten, als der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch um 3,6 Prozentpunkte anstieg. Diesmal betrug der Aufschlag "nur" 1,7 Prozentpunkte. Damit lag man in der Endabrechnung bei einem - fraglos beeindruckenden - Marktanteil von 24,2 Prozent, aber etwas unter dem Staffelbestwert. Die Gesamtreichweite stieg um 280.000 auf 2,21 Millionen.

Wie üblich gab's auch für die Sat.1-Show "The Taste" einen deutlichen Nachschlag, hier ging's diesmal um 1,9 Prozentpunkte nach oben. Super RTL - bzw. einmal Toggo und einmal RTL Super, wie der Sender sich ja zu unterschiedlichen Zeiten nennt - kam mit "Toggo Touchdown" und "Rendezvous mit einem Schneemann" zwei Mal ebenfalls auf sehr deutliche Aufschläge bei den Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe. Die deutliche Erhöhung des Marktanteils von "Der Pate" bei Kabel Eins ist unterdessen vor allem auch auf die späte Sendezeit bei gleichzeitig langer Laufzeit des Films zurückzuführen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.12.

22:28 4,79

(+1,06) 21,9%

(+3,3%p.) 1,40

(+0,59) 25,5%

(+8,2%p.) ZDF Magazin Royale 08.12.

23:02 2,41

(+0,56) 13,6%

(+2,4%p.) 1,14

(+0,50) 24,4%

(+8,1%p.) The Taste 06.12.

20:15 1,25

(+0,17) 5,4%

(+0,6%p.) 0,59

(+0,13) 10,5%

(+1,9%p.) Der Pate 06.12.

23:24 0,31

(+0,05) 4,9%

(+0,6%p.) 0,08

(+0,03) 5,3%

(+1,7%p.) Wer stiehlt mir die Show? 10.12.

20:14 2,21

(+0,28) 8,7%

(+0,7%p.) 1,54

(+0,21) 24,2%

(+1,7%p.) heute-show 07.12.

21:37 0,55

(+0,12) 2,3%

(+0,4%p.) 0,23

(+0,09) 4,4%

(+1,6%p.) SOKO Stuttgart 07.12.

18:05 3,78

(+0,09) 21,1%

(+0,2%p.) 0,22

(+0,05) 6,8%

(+1,3%p.) Toggo Touchdown 09.12.

19:53 0,22

(+0,06) 0,9%

(+0,2%p.) 0,11

(+0,06) 2,3%

(+1,2%p.) Rendezvous mit einem Schneemann 09.12.

20:14 0,72

(+0,09) 2,8%

(+0,3%p.) 0,26

(+0,08) 4,6%

(+1,2%p.) Hubert ohne Staller 06.12.

18:50 2,57

(+0,11) 12,2%

(+0,3%p.) 0,24

(+0,05) 6,4%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.12.-10.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt