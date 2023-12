In regelmäßigen Abständen wird im deutschen Fernsehen an die legendäre ARD-Musikshow "Formel Eins" erinnert - so auch am Donnerstag, als bei Kabel Eins das zweistündige Special "40 Jahre Formel Eins" zu sehen war, für das der Sender die ehemaligen Moderatoren Peter Illmann, Ingolf Lück und Kai Böcking noch einmal gemeinsam vor die Kamera holte. Das hat sich mit Blick auf die Quoten gelohnt, denn im Schnitt erreichte die Sendung in der Primetime 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die schon beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 4,4 Prozent entsprachen.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 350.000 Personen sogar für 6,7 Prozent Marktanteil - und damit einen Wert, der weit oberhalb der Normalwerte von Kabel Eins liegt. Auch das anschließende "K1 Magazin" war mit 5,5 Prozent Marktanteil noch ein schöner Erfolg für den Sender, der schon am Vorabend mit "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" punktete. Beide Formaten erzielten gute Marktanteile von 5,7 und 5,3 Prozent, später lief es auch für "Achtung Kontrolle" mit 4,7 Prozent recht ordentlich.

Sehr zufrieden kann man aber auch bei DMAX sein, wo die neue Doku-Reihe "Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart" ihrem sehr guten Start sogar noch leicht zulegen konnte. Auf 4,1 Prozent Marktanteil steigerte sich das Format um 21:15 Uhr in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Stark war aber auch wieder RTL Super unterwegs, das mit dem Spielfilm "Und täglich grüßt das Weihnachtsfest" ebenfalls 4,1 Prozent Marktanteil verbuchte. Hier waren insgesamt sogar 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Bei Nitro zog der Marktanteil am späten Abend sogar noch weiter an: Gegen 23 Uhr erreichte "Law & Order: Special Victims Unit" im Schnitt hervorragende 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, danach war sogar noch etwas mehr drin. Nitro ließ damit im Laufe des Abends so manch vermeintlich größeren Sender hinter sich - so auch RTLzwei, das mit "Hartes Deutschland" um 22:19 Uhr noch auf 4,4 Prozent Marktanteil kam, nachdem eine weitere Folge der Doku-Reihe zuvor 5,1 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt