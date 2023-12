© Sat.1/Marc Rehbeck

"Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa machte Sat.1 in der klassischen Zielgruppe am Donnerstagabend zum Marktführer. RTL landete mit Fußball beim jungen Publikum hinter Vox, ProSieben war mit dem "Promi-Büßen" am Tiefpunkt