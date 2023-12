am 15.12.2023 - 09:13 Uhr

Seit Donnerstag kann sich auch Bremerhaven einreihen in den Kreis jener Städte, in denen das Fernsehen einen TV-Krimi angesiedelt hat. Weil das in aller Regel eine sichere Bank ist, überrascht es nicht, dass "Der Bremerhaven-Krimi" dann auch auf Anhieb starke Quoten erzielte. Mit 5,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte der Film im Ersten einen Marktanteil von genau 20,0 Prozent und lag damit sogar knapp vor den "Bergrettern", die im ZDF auf 5,00 Millionen Menschen sowie 19,4 Prozent Marktanteil kamen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das ZDF im öffentlich-rechtlichen Duell jedoch die Nase vorn: Mit 9,5 Prozent steigerten sich die "Bergretter" in dieser Altersgruppe sogar auf einen Staffel-Bestwert. Aber auch der "Bremerhaven-Krimi" bewegte sich mit einem Marktanteil von 8,2 Prozent oberhalb des Senderschnitts. Danach baute das ZDF seinen Vorsprung aber deutlich aus: Während "Monitor" auf gerade mal noch 4,5 Prozent Marktanteil kam, erzielte das "heute-journal" mit 8,6 Prozent einen fast doppelt so hohen Wert. Insgesamt erreichte das Nachrichtenmagazin im Schnitt noch 4,04 Millionen Menschen, "Monitor" fiel dagegen auf nur 2,28 Millionen zurück.

Später am Abend sorgten schließlich auch die ZDF-Talks noch für hohe Quoten: So erreichte "Maybrit Illner" ab 22:13 Uhr durchschnittlich 2,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum, ehe "Markus Lanz" mit 1,86 Millionen Personen sogar 18,5 Prozent erzielte. Stark war Lanz zudem beim jungen Publikum, wo seine Show einen Marktanteil von 10,8 Prozent einfuhr.

Deutlich schwerer als zuletzt tat sich unterdessen die "José Carreras Gala" im MDR Fernsehen. Erreichte die Spendenshow vor einem Jahr noch mehr als eine Million Menschen, so sahen diesmal bundesweit nur noch 760.000 zu. Der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent und fiel damit um einen Prozentpunkt niedriger aus als noch 2022. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Wert gar von 1,6 und 0,6 Prozent zurück. Im eigenen Sendegebiet war die "Carreras Gala" zudem für den MDR eher kein Erfolg: Mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent war sie deutlich von einem zweistelligen Wert und damit vom Senderschnitt entfernt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt