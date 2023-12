"Ninja Warrior Germany" bereitet RTL auch im achten Jahr richtig viel Freude und zeigte zuletzt keinerlei Abnutzungserscheinungen. Zum zweiten Teil des Finales kletterte die Reichweite nun nochmal auf die höchsten Werte seit dem Finale der 2020er-Staffel. So schalteten am Freitagabend im Schnitt 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, das war nochmal eine viertel Million mehr als in der vergangenen Woche. Zur Erinnerung: Wir vergleichen hier stets die vorläufig gewichteten Werte ohne zeitversetzte Nutzung, die für diese Woche natürlich noch nicht vorliegt - rechnet man sie noch mit ein, kamen vergangene Woche beispielsweise noch 140.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind Millionen-Reichweiten inzwischen kaum noch zu erreichen, "Ninja Warrior Germany" kratzte aber zumindest dran: 960.000 14- bis 49-Jährigen waren am Freitagabend dabei, der Marktanteil belief sich hier auf 18,4 Prozent. Auch das war der beste Wert seit 2020, der bisherige Staffelbestwert aus diesem Jahr wurde um 1,5 Prozentpunkte übertroffen. RTL war damit am Freitagabend haushoher Marktführer beim jungen Pulbikum - und auch wenn man die erweiterte Zielgruppe 14-59 nimmt, dann lag "Ninja Warrior Germany" mit starken 14,0 Prozent klar vor den ZDF-Krimis auf Platz 1.

Stärkster Verfolger beim jungen Publikum war unterdessen Sat.1: "Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt" holte dort 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit weit über den Sender-Normalwerten. Insgesamt hatten hier 1,01 Millionen Menschen eingeschaltet. Dass nun auch Sat.1 keine Show, sondern einen Film zeigte, machte allerdings dem Schwestersender ProSieben das Leben schwerer: Dort ging der Film "Alita: Battle Angel" diesmal mit nur 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe unter.

Größere Probleme hatte auch Vox, wo der Film "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" nicht über 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam und damit gleichauf lag mit dem RTLzwei-Film "Die Mumie kehrt zurück". Beim jungen Publikum kaum eine Rolle spielte Kabel Eins: Vier Folgen von "Navy CIS" bewegten sich zwischen 2,1 und 2,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit rangierte man hinter RTL Super, wo der Film "Paddington" 2,8 Prozent Marktanteil erzielte, während der Disney Channel mit "Die Schöne und das Biest" auf 2,3 Prozent kam (alle Werte jeweils für die 14- bis 49-Jährigen). Ein Wort noch zu Tele 5: Dort sorgt "SchleFaZ" auf seiner Abschiedstournee weiter für starke Quoten, diesmal lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 2,8 Prozent beim jungen Publikum. Zum Vergleich: "Atlantic Rim" kam direkt davor nur auf 0,6 Prozent. Insgesamt verfolgten im Schnitt 190.000 Personen den "SchleFaZ: Space Truckers".

