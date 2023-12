3,41 Millionen Menschen haben sich am Samstag in der Primetime eine neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger angesehen. Im Show-Dreikampf mit ProSieben ("The Masked Singer") und RTL (Promi-"Ninja Warrior") lag Das Erste damit deutlich in Führung. Die Privatsender erreichten nicht einmal zusammengerechnet mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, sie unterhielten jeweils rund eineinhalb Millionen Menschen, wobei die Rätsel-Show bei ProSieben etwas beliebter war.

Mit 14,3 Prozent Marktanteil kann man beim Ersten sehr zufrieden sein. Hinzu kommt, dass die Show auch beim jungen Publikum nicht zu schlagen war. 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 13,2 Prozent und damit weit über den Normalwerten des Ersten. Nur die "Tagesschau" war zuvor bei den Jüngeren noch erfolgreicher.

Der Abstand zu den Privatsendern war in der genannten Altersklasse allerdings deutlich geringer als insgesamt. ProSieben kam angesichts von 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,2 Prozent Marktanteil knapp dahinter ins Ziel. Der Marktanteil ist für "The Masked Singer" der höchste der laufenden Staffel, gleichzeitig war die Gesamtreichweite in Höhe von 1,53 Millionen das bislang schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Show. Trotz der eigentlich guten Primetime blieb ProSieben am Samstag bei einem überschaubaren Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,7 Prozent hängen.

Die "Ninja Warrior"-Promis bei RTL konnten derweil nicht mit der Original-Show mithalten, das Finale erreichte am Freitag noch Spitzen-Quoten (DWDL.de berichtete). Die Promis schlugen sich jetzt zwar nicht schlecht, waren aber eben doch ein gutes Stück schwächer unterwegs, was nicht zuletzt auch an der starken Show-Konkurrenz gelegen haben dürfte. 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe, das entsprach 12,4 Prozent Marktanteil. Das "Ninja Warrior"-Finale am Tag zuvor erreichte noch 18,4 Prozent. Mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 1,50 Millionen war es zudem das schlechteste Ergebnis in der "Ninja Warrior"-Historie.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt