Sat.1 hat am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,8 Prozent eingefahren, von den großen acht Vollprogrammen waren nur RTLzwei und Kabel Eins noch schwächer. Dieser Wert überrascht vor allem dann, wenn man sieht, wie gut es für den Sender in der Primetime lief. "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" unterhielt zur besten Sendezeit etwas mehr als eine Million Menschen, der Marktanteil lag bei 10,1 Prozent. "Man of Steel" holte später noch 10,4 Prozent.

Den Tagesmarktanteil gedrückt haben allerdings weite Teile des Daytime-Programms, das teilweise katastrophal schlecht lief. Allen voran der Serien-Klassiker "Ein Engel auf Erden", den Sat.1 am Samstag erstmals ins Programm nahm. Fünf Folgen zeigte man zwischen 15 und 19:55 Uhr, in der Spitze waren allerdings nur 1,3 Prozent Marktanteil drin. Noch schlechter sah es ganz zu Beginn aus, für die erste Folge wurden offiziell 0,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ausgewiesen. Der Marktanteil zu dieser Uhrzeit lag bei 0,1 Prozent. Insgesamt blieb die Reichweite bei allen Folgen unter der Marke von 500.000.

Nach diesem Vorlauf blieb auch "Newstime" kurz vor der Primetime bei desaströsen 2,0 Prozent hängen. Schlechter lief es für die Nachrichtensendung in diesem Jahr überhaupt noch nie. Aber auch die "Die Tier-Docs!" erreichten zwischen 10 und 15 Uhr überwiegend ganz schlechte Werte. Zur Mittagszeit waren zwar mal 6,1 Prozent drin, zwei Ausgaben blieben aber auch bei etwa 2 Prozent hängen.

Die Sat.1-Schwäche hat RTL in der Daytime aber nicht wirklich geholfen, die Kölner waren über weite Strecken hinweg einstellig unterwegs. Von "Explosiv - Weekend" gab es die letzte Ausgabe zu sehen, das Format verschwindet bekanntlich nach fast 30 Jahren von den Bildschirmen (DWDL.de berichtete). 940.000 Menschen sahen sich die letzte Ausgabe im Schnitt an, 220.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Das entsprach überschaubaren 8,4 Prozent Marktanteil. "Eine königliche Winterromanze" lag zuvor noch bei 9,2 Prozent und auch "Gala" holte später immerhin noch 9,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt