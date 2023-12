am 19.12.2023 - 08:47 Uhr

"Nord Nord Mord" hat wieder einmal seine beeindruckende Stärke unter Beweis gestellt. Der neueste Film mit dem Titel "Sievers und der Traum vom Fliegen" erzielte Traum-Quoten. 8,57 Millionen Menschen sahen sich den Streifen im ZDF zur besten Sendezeit an, damit war er natürlich die stärkste Sendung des Tages. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei fantastischen 30,7 Prozent.

"Nord Nord Mord" lag damit auf dem Niveau, das sonst meist nur noch der "Tatort" erreicht. In diesem Jahr schaffte die Krimi-Reihe teilweise aber noch deutlich mehr: Im Februar dieses Jahren sahen rund neun Millionen Menschen bei einer neuen Ausgabe zu. Im Januar waren es sogar neuneinhalb Millionen. Erfolgreich war "Nord Nord Mord" übrigens auch beim jungen Publikum: In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden 10,2 Prozent gemessen, damit lief es in der Primetime nur für "Bauer sucht Frau" noch besser.

Die hohe Krimi-Reichweite hatte auch Auswirkungen auf das "heute journal", das am Montag von 4,61 Millionen Menschen gesehen wurde. Die Durchschnittsreichweite des Nachrichtenmagazins wurde damit um mehr als eine Million übertroffen, der Marktanteil lag bei starken 18,2 Prozent. "Ben Hur" kam zu später Stunde noch auf ebenfalls gute 14,6 Prozent.

Das Erste setzte zur gleichen Zeit übrigens auf Florian Silbereisen. "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023" erreichte 3,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,6 Prozent Marktanteil. Das sind ordentliche Werte, im Vergleich zum Vorjahr ging es aber deutlich bergab. Damals sahen rund eine halbe Million Menschen mehr zu. Beim jungen Publikum spielte das "Adventsfestsingen" angesichts von 6,6 Prozent ohnehin keine entscheidende Rolle in den Quotencharts.

