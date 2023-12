am 19.12.2023 - 09:03 Uhr

"Bauer sucht Frau" befindet sich auf der Zielgeraden, am heutigen Dienstag ist das Finale der laufenden Staffel zu sehen. Und auch auf den letzten Metern ist die Kuppelsendung mit Inka Bause eine feste Bank für die Kölner. Am Montag erreichte man mit der neuesten Ausgabe durchschnittlich 3,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit war man nach dem ZDF, wo "Nord Nord Mord" sensationell gut lief, der zweitstärkste Sender in der Primetime. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 12,9 Prozent.

Noch etwas besser lief es für die RTL-Bauern beim jungen Publikum: 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach in dieser Altersklasse sehr guten 14,1 Prozent Marktanteil. Der Konkurrenz konnte RTL damit weit enteilen: Auf Platz zwei brachte es "Nord Nord Mord", hier sahen 560.000 junge Personen zu.

Die anderen Privatsender erreichten noch einmal deutlich weniger Menschen aus der klassischen Zielgruppe. Am besten lief es noch für Kabel Eins, das 440.000 Menschen zwischen 14 und 49 von "Ocean’s Eleven" überzeugte, das entsprach richtig guten 8,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 830.000 Menschen zu. Damit lag man in beiden wichtigen Zuschauergruppen vor ProSieben, wo sich Thilo Mischke mit der Antibiotika-Krise beschäftigte. Das interessierte 710.000 Menschen, 420.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent.

RTL konnte derweil die guten Quoten aus der Primetime nicht in den späten Abend hinüberretten. "RTL Direkt" verzeichnete noch 11,0 Prozent Marktanteil, "Ralf, der Bauernreporter" lag später aber nur noch bei 8,4 Prozent. Bei ProSieben landete eine Wiederholung von "Jenke. Report." ab 22:11 Uhr bei 7,1 Prozent. Recht zufrieden sein kann Kabel Eins: Dort konnte "Die Brad Pitt Story" nicht die ganz hohen Quoten des Films halten, angesichts von 6,8 Prozent kann man beim Sender aber ziemlich zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt