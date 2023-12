Sowohl 2021 als auch 2022 hatte das ZDF die Spielshow "Dalli Dalli" als Weihnachtsshow am ersten Weihnachtsfeiertag gesendet, also an jenem Abend, an dem das Publikum in den Jahren zuvor "Die Helene Fischer Show" präsentiert bekam. Mit rund vier und etwas mehr als 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im linearen war "Dalli Dalli" aber gut unterwegs, die Quoten lagen zwischen 14 und 15 Prozent. In diesem Jahr übernimmt am 25. Dezember bekanntlich wieder Helene Fischer – und das Unterhaltungsformat mit Johannes B. Kerner ging schon einige Tage vor dem Fest über den Äther.

Doch der neue Sendeplatz beschleunigte die Reichweitenverluste sogar noch. Am Dienstag sahen ab 20:15 Uhr gerade einmal 2,99 Millionen Personen im Schnitt das Format. Die Quote fiel auf 11,5 Prozent beim Publikum ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,2 Prozent gemessen. Vor zwei Jahren, auf anderem Sendeplatz, war der Wert noch in etwa doppelt so hoch.



Stärker präsentierte sich im Ersten eine "In aller Freundschaft"-Doppelfolge mit 3,74 und 3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Damit verbunden waren 13,5 und 11,7 Prozent Marktanteil. Am späten Abend kam die "Sportschau" mit den Bildern von drei Bundesligaspielen auf 1,47 Millionen Fans und 10,7 Prozent insgesamt.

Verhalten performte zuvor, also zwischen 22:15 und kurz vor 23 Uhr, der diesjährige "ARD-Jahresrückblick", für den sich im Schnitt 1,84 Millionen Menschen linear interessierten. Die gemessene Quote lag bei 9,1 Prozent. 5,5 Prozent wurden bei den Jüngeren ermittelt. Ein gutes Bild gab ZDFneo am Dienstagabend ab, übrigens speziell auch bei den 14- bis 49-Jährigen, bei denen die Filme "Der Prinz aus Zamunda" und "Die Glücksritter" auf 3,3 und 4,2 Prozent Marktanteil gelangten. 0,56 und 0,53 Millionen Menschen ab drei schauten im Schnitt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt