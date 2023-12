Mit dem 1:1 gegen Mainz ist das Aus von Borussia-Dortmund-Trainer Edin Terzic möglicherweise besiegelt. Die Sportpresse hat jedenfalls genug zu schreiben in diesen Tagen über die Vorgänge und Gedankenspiele bei den Borussen und auch die Sat.1-Sportredaktion hatte ein gutes Thema. Das letzte Bundesligaspiel des Jahres zwischen beiden Clubs lief über eine Partnerschaft mit Sky auch im Free-TV. Anpfiff war um 20:30 Uhr. Im Schnitt kam das Match in Sat.1 auf rund 2,6 Millionen zusehende Personen vor dem Seitenwechsel und 3,23 Millionen danach.

Bei den klassisch Umworbenen lag der Sender somit ab 20:30 Uhr bei sehr guten 14,4 Prozent Marktanteil. Ab 21:31 Uhr stieg die Quote dann im Schnitt sogar auf 17,9 Prozent. Der zweite Durchgang war die meistgesehene Fernsehsendung des Dienstags in der Zielgruppe mit einer Sehbeteiligung in Höhe von 1,08 Millionen. Erst am Sonntag rollte der Ball in Sat.1. Das Spiel zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart hatten damals rund vier Millionen Personen in der ersten und etwa 3,6 Millionen Fans (jeweils im Schnitt) im zweiten Durchgang gesehen.



Sky zeigte am Dienstagabend insgesamt drei Matches, sechs weitere folgen noch am Mittwoch. Schon um 18:30 Uhr begann beim Pay-TV-Sender das Aufeinandertreffen zwischen Bremen und Leipzig, das übrigens ebenfalls 1:1 endete. Im Schnitt kam das Match auf gute rund 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den Umworbenen wurden somit 4,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Und parallel zum Dortmunder Auftritt standen sich noch Hoffenheim und Darmstadt gegenüber (Ergebnis: Auch Remis, nämlich 3:3). Nach 20:30 Uhr mit Einzelspielen oder Konferenz verbuchte Sky Sport Bundesliga im Schnitt 6,1 Prozent Marktanteil. Das Dortmunder Einzelspiel hatte bei Sky übrigens eine höhere Reichweite als die Konferenz, es kam auf rund 440.000 Fans. Insgesamt sicherte sich die Übertragung 0,82 Millionen Fans.



Sport1 verbuchte dank Ricardo Pietreczko gute Quoten. Der Nürnberger besiegte am Dienstagabend bei der Darts-WM eine Japanerin und ist somit eine Runde weiter. Sein Erfolg brachte im Schnitt 5,6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Insgesamt kam die Darts-WM allein bei Sport1 auf 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Parallel lief das Spektakel auch noch bei DAZN, hier liegen aktuell aber noch keine Nutzungsdaten vor.

Sport1 verbuchte am Dienstag einen durchschnittlichen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent und lag somit sogar ein Zehntel vor RTLzwei. Sat.1 wurde mit achteinhalb Prozent Zweiter hinter RTL (10,6%). Sky Sport Bundesliga landete bei 1,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt