Schon seit einigen Wochen können Interessierte die Neuauflage von "Club Las Piranjas" mit Hape Kerkeling bei RTL+ sehen (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik), nun sind die ersten beiden Folgen auch im linearen Fernsehen zu sehen gewesen. RTL verzeichnete mit Folge eins zur besten Sendezeit 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Episode zwei hielt sich danach bei 2,08 Millionen. Das sind durchaus ansehnliche Reichweiten.

Doch RTL sprach mit der Serie vor allem das ältere Publikum an, aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen jeweils weniger als 400.000 Menschen zu. Das führte zu einem schlechten Marktanteil in Höhe von 6,4 Prozent, den beide Folgen erzielten. Das lässt vermuten, dass es viele Fans von damals waren, die jetzt nochmal einen Blick auf die Neuauflage werfen wollten. Bei den für RTL inzwischen wichtigen 14- bis 59-Jährigen wurden übrigens bessere 10,2 und 9,8 Prozent gemessen. Die Folgen drei und vier der Serie zeigt RTL bereits am heutigen Donnerstagabend.

In der Primetime am Mittwoch lag RTL mit Hape Kerkeling beim jungen Publikum jedenfalls noch hinter Sky, wo allerdings auch die zugkräftige Bundesliga zu sehen war. Mit der Konferenz erreichte man ab 20:30 Uhr im Schnitt 480.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Durch das gleichzeitige Topspiel zwischen Bayern und Wolfsburg kamen weitere 80.000 hinzu. Der zusammengerechnete Marktanteil lag bei 9,5 Prozent. Insgesamt sahen bei Konferenz und Einzelspiel 1,30 Millionen Menschen zu.

Sky erzielte derweil schon am Vorabend gute Quoten: Mit dem Match zwischen Union Berlin und Köln versammelte der Pay-TV-Sender ab 18:30 Uhr durchschnittlich 610.000 Menschen vor den TV-Geräten, 220.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 5,1 Prozent. Sky Sport erzielte damit einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent - und war so der erfolgreichste Spartensender. RTLzwei war mit seinen 3,7 Prozent gar nicht so weit entfernt. RTL brachte es auf nur 8,2 Prozent, war damit aber immerhin der erfolgreichste Sender.

