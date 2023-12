am 21.12.2023 - 17:15 Uhr

"ZDFzeit" hat mit seiner Doku über "Die geheime Welt der Superreichen" in der vergangenen Woche schon bei der linearen Ausstrahlung richtig gut funktioniert, doch auch zeitversetzt erreichte die Sendung viele Menschen: Die Reichweite erhöhte sich im Nachgang noch um 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 3,62 Millionen, dadurch stieg der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 13,2 Prozent an. Besonders hoch war der Anteil zeitversetzter Nutzung bei den Jüngeren: In der Altersgruppe 14-49 erhöhte sich der Marktanteil nachträglich um 1,6 Prozentpunkte und lag damit nun nach der endgüligen Gewichtung ebenfalls bei 13,2 Prozent und damit fast beim doppelten des üblichen ZDF-Senderschnitts - zweifellos ein schöner Erfolg.

Die höchste Nachgewichtung gab es aber natürlich auch in der vergangenen Woche wieder für die "heute-show" (+990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer) und das "ZDF Magazin Royale" (+440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu verzeichnen, das änderte sich auch bei den letzten Ausgaben in diesem Jahr nicht. Den Triumph des ZDF machten die "Bergretter" komplett, die sich nachträglich noch um 330.000 auf 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigerten, womit das ZDF die ersten vier Plätze im Ranking der höchsten Nachgewichtung belegte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.12.

22:31 4,62

(+0,99) 20,8%

(+3,3%p.) 1,30

(+0,53) 23,4%

(+7,7%p.) ZDF Magazin Royale 15.12.

23:06 2,25

(+0,44) 12,6%

(+1,9%p.) 0,90

(+0,37) 20,0%

(+6,8%p.) Die Bergretter 14.12.

20:15 5,33

(+0,33) 19,8%

(+0,4%p.) 0,56

(+0,06) 10,2%

(+0,7%p.) ZDFzeit: Die geheime Welt der Superreichen 12.12.

20:15 3,62

(+0,23) 13,2%

(+0,4%p.) 0,77

(+0,13) 13,2%

(+1,6%p.) Bauer sucht Frau 12.12.

20:15 3,89

(+0,23) 15,0%

(+0,4%p.) 0,88

(+0,03) 16,3%

(-0,3%p.) Polizeiruf 110: Nur Gespenster 17.12.

20:15 7,65

(+0,22) 24,8%

(+0,0%p.) 0,92

(+0,07) 11,9%

(+0,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 17.12.

20:15 2,34

(+0,21) 9,1%

(+0,5%p.) 1,66

(+0,18) 25,1%

(+1,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 14.12.

18:50 2,37

(+0,21) 11,4%

(+0,8%p.) 0,38

(+0,11) 10,1%

(+2,6%p.) Bauer sucht Frau 11.12.

20:14 4,05

(+0,21) 15,2%

(+0,4%p.) 0,84

(+0,03) 15,5%

(+0,3%p.) Ein Regenbogen zu Weihnachten 17.12.

20:15 3,89

(+0,18) 12,6%

(+0,2%p.) 0,42

(+0,04) 5,4%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.12.-17.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch "Wer stiehlt mir die Show?" sammelte mit dem Staffelfinale am vergangenen Sonntag wieder nachträglich noch einiges an Reichweite ein, allerdings fiel der Nachschlag nicht ganz so hoch aus wie bei anderen Sendungen dieser Staffel. Das führt nun dazu, dass zum Finale zwar die vorläufig gewichteten Quoten einen Staffelbestwert auswiesen, nicht aber die endgültig gewichteten. Die erreichten 25,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber ungeachtet dessen natürlich trotzdem ein herausragend guter Wert.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.12.

22:31 4,62

(+0,99) 20,8%

(+3,3%p.) 1,30

(+0,53) 23,4%

(+7,7%p.) ZDF Magazin Royale 15.12.

23:06 2,25

(+0,44) 12,6%

(+1,9%p.) 0,90

(+0,37) 20,0%

(+6,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 14.12.

18:50 2,37

(+0,21) 11,4%

(+0,8%p.) 0,38

(+0,11) 10,1%

(+2,6%p.) ZDFzeit: Die geheime Welt der Superreichen 12.12.

20:15 3,62

(+0,23) 13,2%

(+0,4%p.) 0,77

(+0,13) 13,2%

(+1,6%p.) ZDF Magazin Royale 14.12.

23:00 0,14

(+0,07) 0,9%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,05) 2,4%

(+1,5%p.) The Taste 13.12.

20:14 1,36

(+0,11) 6,2%

(+0,4%p.) 0,67

(+0,10) 14,2%

(+1,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 17.12.

20:15 2,34

(+0,21) 9,1%

(+0,5%p.) 1,66

(+0,18) 25,1%

(+1,4%p.) Alles was zählt 13.12.

19:07 2,05

(+0,11) 9,7%

(+0,4%p.) 0,38

(+0,06) 10,5%

(+1,4%p.) heute-show 14.12.

21:38 0,40

(+0,06) 1,7%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,07) 2,6%

(+1,2%p.) Markus Lanz 12.12.

23:05 1,65

(+0,10) 15,2%

(+0,5%p.) 0,29

(+0,04) 12,1%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.12.-17.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt