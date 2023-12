Der neue Sat.1-Chef Marc Rasmus dürfte derzeit freitags gerne auf die Quoten blicken, denn auch weiterhin sorgt Jörg Pilawas "1% Quiz" für einen schönen Erfolg. Wie schon in der Vorwoche, fuhr die Show auch diesmal wieder die Marktführerschaft in der Zielgruppe ein - als einzigem Sender überhaupt gelang Sat.1 zur besten Sendezeit ein zweistelliger Marktanteil. Mit 570.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren erzielte das "1% Quiz" sehr gute 10,8 Prozent und steigerte sich damit sogar auf einen neuen Staffel-Bestwert.

Insgesamt waren um 20:15 Uhr im Schnitt 1,59 Millionen Menschen dabei, die 6,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Das Zusammenspiel mit "Genial daneben" klappte allerdings nicht: Mit zwei Wiederholungen der Comedy-Rateshow, die inzwischen ja bekanntlich für neue Folgen den Sender gewechselt hat, erreichte Sat.1 im weiteren Verlauf nur noch Marktanteile von 5,6 und 3,8 Prozent. Weil noch dazu auch in der Daytime nicht allzu viel klappte, verfehlte der Sender letztlich auch die Tagesmarktführerschaft.

Diese sicherte sich stattdessen Vox - wofür den Kölnern übrigens schon erstaunlich überschaubare 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen genügten. Doch ein erfolgreiches "Dinner" am Vorabend mit 9,2 Prozent sowie zwei abendliche Film-Erfolge reichten für die Spitzenposition. Um 20:15 Uhr punktete "Der Grinch" mit guten 8,4 Prozent Marktanteil, ehe "Men in Black II" schließlich auf 9,9 Prozent kam und die Gesamt-Reichweite gegen 22:00 Uhr sogar noch leicht auf 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte.

Daneben feierte auch Kabel Eins um 20:15 Uhr einen Film-Erfolg: Dort überzeugte "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal" mit 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe - was letztlich reichte, um sich deutlich vor ProSieben zu platzieren. Dort fiel "Das große Promi-Büßen" zum Staffel-Finale auf neue Tiefstwerte: 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein desolater Marktanteil von 4,5 Prozent sprechen nicht für eine Fortsetzung. Auch die beiden Folgen von "Good Luck Boys" verhinderten später mit Werten von 4,4 und 3,7 Prozent einen Aufschwung.

Im Dokusoap-Duell mit RTLzwei zog ProSieben zudem den Kürzeren: Mit zwei Folgen von "Deutschland bei Nacht - Schuften statt Schlafen" erreichte der Sender in der Primetime gute Marktanteile von 5,1 und 6,1 Prozent in der Zielgruppe. Hier sorgten hingegen Daytime und Vorabend für große Probleme: So enttäuschte "Köln 50667" mit gerade mal 1,3 Prozent Marktanteil, am frühen Nachmittag blieb "Hartz und herzlich" gar bei nur 0,7 Prozent hängen.

