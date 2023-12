Bei Sport1 hat man in diesen Tagen wieder allen Grund zur Freude - erst recht, weil der deutsche Darts-Spieler Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft die nächste Runde erreicht hat. Am Donnerstag sorgte Clemens schon mal für einen Quoten-Rekord in diesem Jahr: Mit durchschnittlich 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ezwischen 14 und 49 Jahren rzielte die Abend-Session bei Sport1 einen starken Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe.

Der Spartensender ließ damit so manch deutlich größeren Sender hinter sich - darunter auch ProSieben, das man sogar um ein Haar auch mit Blick auf den Tagesmarktanteil geschlagen hätte. Während sich ProSieben am Donnerstag mit bemerkenswert schwachen 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen musste, sortierte sich Sport1 mit 4,8 Prozent nur knapp dahinter ein. Zum Vergleich: RTLzwei schaffte sogar nur 4,0 Prozent. Zum Vergleich: Normalerweise liegt der Senderschnitt von Sport1 bei weniger als einem Prozent.

Aber auch anderere kleine Sender konnten am Donnerstag punkten, allen voran RTL Super, das mit den Spielfilmen "Latina Christmas Ballerina" und "Weihnachten im Starlight Café" auf Marktanteile von 3,6 und 3,3 Prozent in der Zielgruppe kam. Bei DMAX wiederum punkteten die Dokusoaps "112: Feuerwehr im Einsatz" und "Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart" mit Werten von 3,5 und 3,7 Prozent - und trugen dazu bei, dass der Männersender mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent deutlich über den eigenen Normalwerten lag.

Im Laufe des Abends trumpfte schließlich auch Nitro auf, wo "Law & Order: Special Victims Unit" gegen 22 Uhr im Schnitt 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Nach mäßigem Start mit 1,6 Prozent, lag der Marktanteil in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt bei 3,8 Prozent. Ab 22:50 Uhr steigerte die Krimiserie den Nitro-Marktanteil schließlich sogar über Stunden hinweg auf mehr als vier Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt