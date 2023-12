Auch wenn RTLzwei schon vor drei Monaten angekündigt hat, dass Thomas Hermanns keine weitere "Glücksrad"-Staffel mehr moderieren wird, steht die Ausstrahlung einer längst aufgezeichneten Folge mit dem Moderator noch aus. Dafür hat der Privatsender jetzt einen Sendeplatz gefunden: Zu sehen gibt es die vierte und zugleich letzte Ausgabe mit Hermanns am Donnerstag, den 11. Januar um 20:15 Uhr.

Erneut stehen in dieser Folge insgesamt neun Kandidatinnen und Kandidaten am Glücksrad und hoffen darauf, möglichst hohe Geldbeträge erspielen zu können. Neben Hermanns ist auch wieder Sonky Kraus zu sehen, die auch in den künftigen Folgen der Rateshow mit an Bord bleiben wird. Im Anschluss wiederholt RTLzwei noch einmal zwei Folgen der ebenfalls in diesem Jahr neu aufgelegten Comedy-Rateshow "Genial daneben".

Die drei ausgestrahlten "Glücksrad"-Folgen erzielten in der Spitze 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, endgültig gewichtet waren es sogar 7,1 Prozent. In Grünwald kann man also zufrieden sein.

Wann die nächste "Glücksrad"-Staffel zu sehen sein wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Entschieden ist dagegen schon die Nachfolge von Thomas Hermanns: Durch die bereits von Banijay Productions produzierten Folgen führt Ex-"Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz (DWDL.de berichtete). Die neue Staffel umfasst dann sogar acht Folgen, die jedoch fortan nur noch einstündig daherkommen werden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt