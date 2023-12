am 23.12.2023 - 08:45 Uhr

5,67 Millionen Personen haben am Freitagabend im Ersten den Klassiker "Der kleine Lord" gesehen. Der Film legte gegenüber den Jahren zuvor zu. Rund fünf Millionen wurden 2021 kurz vor dem Fest gemessen, knapp fünfeinhalb Millionen kurz vor Weihnachten 2022. Zuletzt lief die Ausstrahlung von "Der kleine Lord" im Ersten somit 2020 besser, als die Reichweiten wegen des Corona-Lockdowns aber ohnehin höher waren als gewohnt.

Damals kam der Film auf etwa siebeneinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – bei nur leicht höherer Quote. 20,8 Prozent Marktanteil waren es diesmal beim Publikum ab drei Jahren und auch bei den Jüngeren machte dem "kleinen Lord" kein anderes Programm etwas vor. 18,4 Prozent wurden in dieser Altersklasse gemessen. Bei den Jüngeren war es sogar die quotentechnisch erfolgreichste Ausstrahlung der jüngeren Vergangenheit.

Insgesamt zog "Die Chefin" noch am Klassiker vorbei. Die ZDF-Krimiserie war somit auch die meist gesehene TV-Produktion am Freitag mit im Schnitt 5,77 Millionen zusehenden Personen. Der 60-Minüter sicherte sich ab 20:15 Uhr starke 21,2 Prozent Marktanteil, kam allerdings bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf 7,2 Prozent und blieb hier also weit hinter dem ARD-Programm zurück. Erfolgreich war danach 90 Minuten lang auch die "SOKO Leipzig" mit diesmal 4,94 Millionen Zusehenden. Die gesamt gemessenen 19,3 Prozent Marktanteil sind ein weit überdurchschnittliches Ergebnis. Bei den Jüngeren kam die UFA-Produktion auf gute 7,6 Prozent.

Ohne Chance blieb am späten Abend im ZDF die Ausstrahlung von "Music Impossible – Mein Song. Dein Sound". Ab 23:15 Uhr gab es davon eine Doppelfolge zu sehen, die die Quoten jedoch weit nach unten drückte. Die frühe Episode holte 3,6 Prozent Marktanteil bei allen und 2,7 Prozent bei den Jüngeren. Nach Mitternacht lagen die gemessenen Quoten dann bei 3,7 und 3,5 Prozent – also ebenfalls im tiefroten Bereich. Die Gesamt-Reichweiten beider Ausgaben beliefen sich auf 0,55 und 0,37 Millionen.



Das ZDF sicherte sich am Freitag mit 15,3 Prozent Tagesmarktanteil den Sieg im Gesamtpublikum. Das Erste kam auf 12,3 Prozent. Bei den Jüngeren landete Das Erste derweil – nicht zuletzt dank "Der kleine Lord" bei achtbaren 9,3 Prozent und somit auf dem Silberrang, nur ein Zehntel hinter RTL.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt