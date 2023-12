© Sport1

790.000 Personen ab drei Jahren wurden als Reichweite für die Primetime-Übertragung der Darts-WM ermittelt. Eine WM, die parallel übrigens auch bei DAZN läuft – und dort weiteres Publikum angelockt haben dürfte. Stark unterwegs war die Darts-WM übrigens auch schon tagsüber. Zwischen 13:25 und 18:30 Uhr sicherte sich Sport1 bei den Jüngeren tolle 6,7 Prozent Marktanteil, insgesamt schauten im Schnitt 0,36 Millionen Menschen zu.



Wenig verwunderlich war es für Sport1 ein richtig starker Freitag: 4,4 Prozent Tagesmarktanteil bei den klassisch Umworbenen stehen zu Buche. Somit ist Sport1 stärkster Spartensender des Tages – und landete ganz nebenbei sogar weit vor Kabel Eins, das den Freitag mit nur 2,9 Prozent bei den Jüngeren abschloss.

Beendet ist das TV-Jahr 2023 derweil für zwei eigentlich tägliche RTLzwei-TV-Formate. Sowohl von "Köln 50667" als auch von "Berlin – Tag & Nacht" liefen am Freitag die letzten Folgen. Die Soaps gehen in eine kurze Pause und melden sich dann im Januar wieder. Zum Abschluss verbuchten beide rund drei Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Jahresbilanz sieht für "Köln 50667", das im Januar in sein letztes Jahr gehen wird, nicht gut aus. Rund 33 Prozent der linearen Reichweite ist 2023 weggebrochen. Im Schnitt kamen die Folgen bei RTLzwei ab kurz nach 18 Uhr nur noch auf 0,16 Millionen Fans. In der Zielgruppe verlor man rund 0,5 Punkte auf jetzt rund 2,9 Prozent Marktanteil – zu wenig für die Ansprüche des Senders.

Recht stabil gehalten hat sich dagegen "Berlin – Tag & Nacht" mit im Schnitt 4,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das ist nur ein Zehntel weniger als 2022. Die Gesamtreichweite ging leicht runter. Sie lag in diesem Jahr bei rund 320.000 zusehenden Personen nach 370.000 im Jahr zuvor.

