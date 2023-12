Mit durchschnittlich 12,5 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und 11,8 Prozent bei den von RTL inzwischen besonders beachteten 14- bis 59-Jährigen landete die diesjährige Weihnachtsshow von "Let's Dance" auf Platz eins aller privaten Primetime-Programme am Freitag. Mit Blick auf den kompletten TV-Markt war nur "Der kleine Lord" im Ersten beim jüngeren Publikum noch gefragter. Das "Let's Dance"-Special hat dabei ähnliche Ergebnisse eingefahren wie im Jahr zuvor. Damals landete die Ausgabe in der klassischen Zielgruppe bei rund zwölf Prozent und auch die Reichweite war fast identisch. Diesmal schauten im Schnitt 2,69 Millionen Menschen die rund vier Stunden lange Ausstrahlung.

Somit hatte RTL die Nase klar vor den Filmen der privaten Konkurrenz. Mit Blick auf die Zielgruppe änderte sich auch für "Sister Act – Eine himmlische Karriere" nicht viel. Sat.1 zeigte den Film auch in diesem Jahr wieder kurz vor dem Fest. Kam der Sender damit 2022 auf rund siebeneinhalb Prozent bei den Umworbenen, waren es diesmal 7,1 Prozent (jew. vorläufige Daten). Die Gesamtreichweite sank auf 1,05 Millionen. Am späteren Abend legte Sat.1 mit "Sister Act 2" dann auf 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu; die Quote bei den Jüngeren lag dann bei sehenswerten 11,6 Prozent.



Primetimefüllend setzte ProSieben auf "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" und heimste damit ordentliche 7,6 Prozent Marktanteil ein; ab kurz vor Mitternacht steigerten sich "Die zwei Türme" dann auf etwas mehr als neun Prozent. RTLzwei punktete zur besten TV-Zeit mit dem im Schnitt 6,1 Prozent holenden Streifen "Bad Moms 2", während "Ice Age 2" bei Vox ab 20:15 Uhr auf knapp fünf Prozent gelangte.

Mit 9,4 Prozent Tagesmarktanteil bei den Jüngeren führte RTL am Freitag die Liste der TV-Sender bei den 14- bis 49-Jährigen an. In dieser Altersklasse ausbaufähig liefen Teile des Nachmittagsprogramms, darunter auch "Verklag' mich doch" mit weniger als vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die 17-Uhr-Sendung hat ein eher älteres Publikum; 0,99 Millionen Gesamtzuschauende bescherten der Sendung in der Gruppe ab drei Jahren diesmal 7,2 Prozent. Und bei den 14- bis 59-Jährigen sah die Welt für die Scripted-Reality-Sendung sogar weitaus freundlicher aus: In dieser Altersklasse kam sie nämlich auf acht Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt