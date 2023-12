Die Quotenüberraschung des 23. Dezember ist dem Sender RTLzwei geglückt. Auswahl an Weihnachtsfilmen gab es an diesem Abend reichlich. Aber an "Schöne Bescherung" gab es in diesem Genre kein Vorbeikommen. Ab 20:15 Uhr sicherte sich der 1989 entstandene Streifen richtig starke 10,2 Prozent Marktanteil. 1,35 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Beflügelt wurde die Ausstrahlung ganz offenbar von "Charlie und die Schokoladenfabrik", die ab 18 Uhr schon zehn Prozent bei den Jüngeren erreichte. So war es für RTLzwei also ein richtig guter Tag vor dem Fest, gemessen wurden letztlich 6,4 Prozent Tagesmarktanteil, weshalb der Sender aus Grünwald bei München vierte Kraft bei den 14- bis 49-Jähirgen war.

Weit weniger gefragt war "Ein Junge namens Weihnacht" im Programm von Vox; hier standen 4,9 Prozent zu Buche. 1,04 Millionen Menschen sahen den Streifen nach 20:15 Uhr im Schnitt. 0,43 Millionen Personen entschieden sich derweil für "Disney's – Eine Weihnachtsgeschichte" im Disney Channel und bescherten dem Sender somit 1,6 Prozent Marktanteil insgesamt und gute 2,2 Prozent bei den Jüngeren.



RTL Super blieb nach 20:15 Uhr derweil blass. "Weihnachten auf dem Tanzparkett" kam nur auf 1,2 Prozent bei den Umworbenen. Zugeschaut haben im Schnitt 0,28 Millionen Personen – das war der niedrigste Wert der laufenden Weihnachtsfilm-Staffel beim Sender. 42 Filme liefen dort in diesem Jahr bis dato zur Primetime. Meist gesehen war dabei "Einsatz für Dr. Christmas" mit rund 1,13 Millionen Fans am 13. Dezember. Für die höchste Quote (14-49) sorgte Anfang Dezember "Nächster Halt: Weihnachten" mit damals 6,3 Prozent. Im Schnitt erzielten die Weihnachtsfilme für RTL Super gute 3,1 Prozent – die Zahl der Filme, die über diesen Schnitt kamen, nahm insbesondere jüngst aber deutlich ab.

Marktanteils-Trend: Weihnachtsfilme bei RTL Super Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Zwischen 20 und 20:15 Uhr hatten sich übrigens alle Sender der RTL-Gruppe zusammengeschaltet und mit dem "großen Weihnachtssingen" um die zweieinhalb Millionen Menschen erreicht. 1,32 Millionen sahen die Bilder bei RTL – hier wurden bei den 14- bis 49-Jährigen 6,6 Prozent Marktanteil generiert. 3,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil verbuchte Vox, hier lag die gemessene Reichweite bei rund 550.000. Die 15 Minuten lange Sendung sicherte sich zudem 1,6 Prozent bei RTL Super (gesamt 0,16 Mio.) sowie 1,5 Prozent bei Nitro (gesamt: 0,15 Mio.). Über das Programm von RTL Up kamen weitere 0,19 Millionen Fans hinzu. Rechnet man alle Werte aus der klassischen Zielgruppe zusammen, so lag die Quote bei rund 13 Prozent.

Sat.1 blickt derweil auf einen arg durchwachsenen Samstag, was in erster Linie daran liegt, dass die US-Serie "Ein Engel auf Erden" erneut nicht funktionierte und daher ein ernster Kandidat für eine rasche Absetzung ist. Ab 15 Uhr liefen davon fünf Folgen – mit im Schnitt maximal 2,2 Prozent Marktanteil. Ab 18 Uhr kam die gesendete Ausgabe sogar nur auf mickrige 1,0 Prozent.



Besser lief es dann zur Primetime: "Stirb langsam" und "Stirb langsam 2" erreichten beim Privatsender ordentliche 8,4 und 9,7 Prozent. Sie änderten aber nichts am arg überschaubaren Tagesmarktanteil : Gerade einmal 5,2 Prozent kamen hier zusammen. Untergegangen ist am Samstagabend auch Kabel Eins mit etlichen Folgen von "FBI: Special Crime Unit", die mit 2,0 Prozent starteten und danach sogar unter die Zwei-Prozent-Marke fielen. Erst nach Mitternacht stiegen die Ergebnisse wieder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt