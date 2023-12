Am Abend vor dem Heiligen Abend hat ProSieben die bisher mit weitem Abstand schwächste "The Masked Singer"-Staffel abgeschlossen. Zum Finale wurde zwar die beste Zielgruppen-Quote in der klassischen Zielgruppe in diesem Spätherbst und Winter gemessen, dennoch dürfte das kein allzu großer Trost sein. Mit 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verpasste der Schlussakt dieser Runde sogar die Marktführung bei den 14- bis 49-Jährigen. Diese schnappe sich nämlich das im Schnitt 14 Prozent holende ARD-Programm "Klein gegen groß".

Selbstredend, dass somit das schwächste "TMS"-Finale aller Zeiten lief. Im Mai wurden alle Masken noch vor knapp 17 Prozent der Umworbenen gelüftet. Schauten damals im Schnitt etwa zwei Millionen Personen zu, kam "The Masked Singer" mit der sechsten Folge der nun zurückliegenden Staffel auf im Schnitt 1,68 Millionen Fans. Im Schnitt erreichte diese Staffel etwas mehr als 1,6 Millionen Fans, 0,4 Millionen weniger als im Frühjahr. Der Zielgruppen-Marktanteil sank von über 17 Prozent auf knapp unter 13 Prozent.

"Die ProSieben Aftershow", die sich ab kurz nach Mitternacht für rund eine halbe Stunde anschloss, erreichte noch 11,7 Prozent Marktanteil. Abseits von "TMS" war es ein blasser ProSieben-Samstag mit vielen Formaten, die weit unter Senderschnitt lagen. Darunter waren nach 17:07 Uhr auch zwei Erstausstrahlungen der Sitcom "B Positive", die mit 5,9 und 6,2 Prozent eben nicht positiv auffielen. ProSieben sicherte sich am Tag vor Weihnachten somit 8,1 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) und landete gleichauf mit dem Ersten. Sieger wurde RTL mit 9,8 Prozent.





Im Ersten lief ab 20:15 Uhr das starke "Klein gegen groß" mit rund viereinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. 18,1 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, mit den 14 Prozent bei den Jüngeren grüßte die Show von der Spitze. Passabel lief bei RTL zwischen 20:15 und 0:45 Uhr die Weihnachtsausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert": Sie sicherte sich 11,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,9 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein.





