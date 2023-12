1,69 Millionen Menschen haben am Sonntag zur besten Sendezeit "Heiligabend mit Carmen Nebel" gesehen. Die gute Nachricht für das ZDF: Damit hat die Show nicht noch mehr Zuschauende verloren, sie lag allerdings auf dem enttäuschenden Niveau des Vorjahres. Vor zwei Jahren kam Carmen Nebel mit ihrer Weihnachtssendung noch auf mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 2020 waren es fast drei Millionen. So ist es nun keine Überraschung, dass das ZDF die Produktion nicht fortsetzt, der Marktanteil gestern lag bei nur 10 Prozent.

Für Das Erste lief es ebenfalls nicht überragend gut, aber immerhin besser als für die Konkurrenz aus Mainz: "Wenn das fünfte Lichtlein brennt" brachte es auf 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Die Feuerzangenbowle" steigerte sich danach noch auf exakt 2 Millionen. Mit 11,4 und 11,5 Prozent Marktanteil wird man beim Sender leben können.

Was Das Erste und das ZDF in diesem Jahr an Heiligabend eint: In der Daytime lief es teils deutlich besser als zur vermeintlich besten Sendezeit. Die höchste Reichweite im Tagesprogramm erzielte Das Erste mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Der Filmklassiker erreichte zur Mittagszeit 2,24 Millionen Zuschauende und 17,2 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum waren noch etwas bessere 18,7 Prozent drin. Und auch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Loriot" und eine Folge von "Familie Heinz Becker" erzielten im Anschluss sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum zweistellige Marktanteile.

Dem ZDF gelang in der Daytime sogar der Sprung über die 20-Prozent-Marke beim jungen Publikum: "Michel in der Suppenschüssel" erreichte mittags 21,9 Prozent. 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten insgesamt für 14,8 Prozent. "Michel muss mehr Männchen machen" landete danach bei 16,5 (insgesamt) und 22,0 Prozent (14-49). Mit den Märchen ging es danach spürbar bergab.

