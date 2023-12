am 26.12.2023 - 08:36 Uhr

Nachdem die "Neuen Geschichten vom Pumuckl" schon seit einigen Wochen bei RTL+ zum Abruf bereitstehen, findet die Serie an den Weihnachtstag auch ihren Weg ins Free-TV - wo sie junge und alte Fans gleichermaßen begeisterte. Mit den Quoten kann man in Köln jedenfalls sehr zufrieden sein, schließlich gelang es RTL nicht nur, das Publikum am Nachmittag vor den Fernseher zu locken, sondern es auch noch über drei Stunden hinweg zu halten.

So erreichte die erste Folge ab 15:44 Uhr durchschnittlich 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 420.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil somit bei sehr guten 17,2 Prozent - und konnte im Anschluss sogar noch ausgebaut werden. Die zweite Folge markierte mit 18,5 Prozent Marktanteil den Quoten-Höhepunkt, doch auch mit vier weiteren Folgen erreichte RTL im weiteren Verlauf des Nachmittags noch Werte zwischen 16,1 und 17,2 Prozent. Insgesamt zog die Reichweite auf bis zu 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Damit war der Privatsender am Nachmittag ungleich erfolgreicher als zur besten Sendezeit, wo der Spielfilm "Die Schule der magischen Tiere" lediglich 1,31 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Immerhin sorgte "The Equalizier" danach mit 10,6 Prozent noch für einen Aufschwung.

Tagsüber wiederum punkteten neben dem Pumuckl nicht zuletzt Märchenfilme. So überzeugte in den Morgenstunden bereits "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" mehr als eine Million Menschen im Ersten, darunter viele Jüngere. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil des Klassikers bei 17,0 Prozent, ehe auch "Die drei Federn" und "Rumpelstilzchen" mit Werten um 16 Prozent beim jungen Publikum abräumten. Weitere Märchenfilme taten sich danach allerdings ein ganzes Stück schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt