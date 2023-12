Der erste Weihnachtstag war für ProSieben über weite Strecken hinweg ein Tag zum Vergessen: Mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent lag der Privatsender in der Zielgruppe nur knapp vor Kabel Eins. Das Problem war weniger die Primetime, wo der Spielfilm "Spider-Man: No Way Home" auf immerhin 8,2 Prozent Marktanteil, sondern vielmehr das Tagesprogramm.

Dort setzte ProSieben über weite Strecken hinweg auf "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt", doch das war offensichtlich nicht das, worauf das Publikum an Weihnachten wartete. Reichte es in den Vormittagsstunden immerhin noch für 6,9 Prozent Marktanteil, so ging der Marktanteil ab 12:05 Uhr auf 5,8 Prozent zurück. Eine weitere Folge der Show kam nach 15 Uhr schließlich auf desolate 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt gerade mal noch 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Wenig zu holen gab's auch am Vorabend, wo die Rankingshow "Darüber staunt die Welt" mit einem Marktanteil von 6,1 Prozent blass blieb, nachdem "Newstime" zuvor sogar auf miese 1,9 Prozent gefallen war.

Kabel Eins drehte dagegen im Laufe des Tages auf - bis zu 9,7 Prozent Marktanteil verbuchte der Sender mit den Klassikern von Bud Spencer und Terence Hill. Dort lief es hingegen um 20:15 Uhr nicht rund: Mehr als ein Marktanteil von 3,5 Prozent war in der Zielgruppe mit "Im Namen der Rose" nicht zu holen, auch wenn insgesamt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Auch RTLzwei hatte zur besten Sendezeit mit "Inferno" keine Chance: Dort lag der Marktanteil bei nur 3,1 Prozent in der Zielgruppe.

Besser lief es da schon für Vox, das noch einmal die "Titanic" untergehen ließ und damit auf überzeugende 8,1 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt schalteten hier im Schnitt 1,01 Millionen Menschen ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt