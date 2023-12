Angetrieben von den beiden "Kevin"-Filmen sicherte sich Sat.1 sowohl an Heiligabend als auch am 1. Weihnachtsfeiertag die Tagesmarktführung in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Und auch am 26. Dezember findet sich Sat.1 im Senderranking in dieser Altersgruppe auf dem ersten Platz wieder: Der Tagesmarktanteil belief sich auf sehr starke 12,2 Prozent, RTL kam mit 11,3 Prozent auf Platz 2 ins Ziel, ProSieben war mit 7,8 Prozent dann schon deutlich abgeschlagen.

Zu verdanken hat Sat.1 das vor allem der Free-TV-Premiere des Films "Top Gun: Maverick", die um 20:15 Uhr 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige zu Sat.1 lockte und den Marktanteil auf hervorragende 18,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe hob. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich sehen lassen: 3,14 Millionen Menschen sahen im Schnitt zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,1 Prozent entsprach.

Und auch sonst erreichte Sat.1 mit seinem Filmprogramm am 2. Weihnachtsfeiertag meist zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum. "Kevin - Allein in New York" holte am Vorabend nochmal stolze 13,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Stirb langsam" und "Stirb langsam 2.0" am späten Abend und zu nächtlicher Stunde 11,4 und 11,7 Prozent, am Morgen lag "Matilda" schon bei 11,3 Prozent und auch "Der Polarexpress" und "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" lagen mit 10,8 und 10,4 Prozent gut im Rennen.

Doch auch bei RTL lief es über weite Strecken am 2. Weihnachtstag richtig gut. Das Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?" lockte ab 20:15 Uhr insgesamt sogar minimal mehr Menschen an als der Sat.1-Film, die Reichweite lag bei im Schnitt 3,17 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 11,7 Prozent. Den Nachmittag über punktete RTL zudem auch erneut mit den "Neuen Geschichten vom Pumuckl". Die Marktanteile fielen mit Werten zwischen 11,3 und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zwar ein bisschen schlechter aus als am Vortag, waren aber erneut auf erfreulich hohem Niveau. Zudem fiel erneut auf, dass die Serie bei Jung und Alt gleichermaßen funktionierte, die Gesamt-Reichweite stieg im Verlauf erneut auf bis zu 1,71 Millionen an, die Marktanteile bewegten sich hier zwischen 9,0 und 10,8 Prozent.

Sehr gut fuhr RTL auch schon am Vormittag mit den drei "Santa Clause"-Filmen, die Marktanteile zwischen 12,4 und 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten. Einzig "Bauer sucht Frau - Neues von den Kultbauern" blieb am Vorabend schwach auf der Brust und kam nur auf 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. Übrigens: Betrachtet man die erweiterte Zielgruppe 14-59, dann sicherte sich RTL sogar die Tagesmarktführung mit 10,7 Prozent vor Sat.1, das 10,5 Prozent erzielen konnte.

Recht gut lief es auch für die meisten anderen großen Privatsender: ProSieben kam um 20:15 Uhr mit dem Film "Aquaman" auf 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach steigerte sich "Logan - The Wolverine" noch auf 12,0 Prozent. Bei Kabel Eins lag "Richie Rich" mit 5,7 Prozent ebenso über dem üblichen Senderschnitt wie im Anschluss "Dennis" mit 6,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Bei RTLzwei erreichte "The Green Mile" solide 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Einzig "Tatsächlich... Liebe" bei Vox blieb mit 4,9 Prozent Marktanteil deutlich unter dem eigenen Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt