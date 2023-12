Als RTL vor zwei Jahren die Geschichte von "Sisi" neu verfilmte, konnte der Sender noch mit mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Spitze punkten. Die zweite Staffel erzielte im vergangenen Jahr im Schnitt dann schon weniger als neun Prozent in der Zielgruppe - und mit dem Auftakt der dritten Staffel unterbot der Privatsender diese mäßigen Werte nun noch einmal deutlich. Gerade mal noch 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die erste Folge, darunter 280.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe enttäuschte "Sisi" zu diesem Zeitpunkt mit nur noch 5,1 Prozent Marktanteil.

Und der Tiefpunkt war damit noch nicht erreicht: Die beiden weiteren Folgen gingen mit Marktanteilen von 4,1 und 4,6 Prozent sogar noch weiter unter und erreichten insgesamt nicht einmal mehr eine Million Menschen. 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten um 21:15 Uhr für nur 3,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe eine Stunde später sogar nur noch 890.000 Menschen vor dem Fernseher gezählt wurden. Auch wenn ganz sicher auch die Abrufzahlen für die Bewertung des Erfolgs eine Rolle spielen werden - mit derart schwachen Quoten dürfte man wohl auch in Köln kaum gerechnet haben.

In der Primetime reihte sich RTL am Mittwochabend jedenfalls noch hinter Vox, RTLzwei und Kabel Eins ein, die mit Spielfilmen in der Zielgruppe allesamt erfolgreicher waren. So erzielte "Stirb langsam: Jetzt erst recht" bei Vox ordentliche 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während "The Rock - Fels der Entscheidung" bei RTLzwei mit 6,2 Prozent deutlich über dem Senderschnitt lag. Kabel Eins wiederum erreichte mit "Crocodile Dundee" zunächst 6,0 Prozent sowie 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und steigerte sich mit dem zweiten Teil der Film-Reihe sogar noch. Ab 22:25 Uhr erreichte der Sender im Schnitt 1,30 Millionen Menschen, die insgesamt starken 8,4 Prozent Marktanteil entsprachen, während in der Zielgruppe 6,9 Prozent erzielt wurden.

Doch nicht nur diversen Filme musste sich RTL geschlagen - selbst Sport1 war am Mittwochabend ungleich stärker. Auf sehr gute 7,3 Prozent belief sich der durchschnittliche Marktanteil der Darts-WM ab kurz nach 20:00 Uhr. Noch stärker war der Sender jedoch am Nachmittag, wo gleich zwei Deutsche um den Einzug in die nächste Runde spielten. Herausragende 12,7 Prozent Marktanteil erzielte Sport1 ab 13:26 Uhr mit seiner Live-Übertragung in der Zielgruppe und lockte zu diesem Zeitpunkt insgesamt 720.000 Darts-Fans vor den Fernseher.

RTL blieb indes am Mittwoch auch abseits von "Sisi" blass, wie schon der Tagesmarktanteil in Höhe von nur 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt. Ein "Best Of Stern TV" kam nach der Serie auf nur 6,7 Prozent Marktanteil und auch tagsüber blieb der Sender lange einstellig. Selbst "Punkt 12" tat sich mit nur 7,9 Prozent ungewöhnlich schwer, "Barbara Salesch" und "Ulrich Wetzel" kamen danach auf Werte von 7,5 und 5,1 Prozent. Und auch "Alles was zählt" kämpfte am Vorabend mit Problemen und kam nicht über 7,9 Prozent hinaus. "RTL aktuell" hatte dagegen zuvor noch fast das Doppelte erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt