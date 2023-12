Mit einer neuen Musikshow feierte Andrea Kiewel am Mittwochabend nach vielen Jahren ihr Comeback in Sat.1, doch aus Quotensicht konnte die beliebte "Fernsehgärnterin" noch nicht vollends punkten. Zwar erreichte "Kiwis große Partynacht" insgesamt durchschnittlich 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,5 Prozent, doch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren für die erste Folgen nicht mehr als 6,3 Prozent drin. Immerhin: Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann reichte es immerhin für 7,4 Prozent - ein ordentlicher, wenn auch ganz sicher kein fulminanter Wert.

Als gut erwies sich allerdings das Zusammenspiel mit dem Special "40 Jahre Formel Eins", das vor wenigen Tagen noch seine Premiere bei Kabel Eins gefeiert hatte. In Sat.1 hielt die Sendung ab 23:35 Uhr nun noch einmal 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher und ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am späten Abend auf schöne 9,3 Prozent steigen. Ungleich desolater lief es für Sat.1 dagegen am Nachmittag, wo die Dokusoap "We are Family" mit nur 1,4 Prozent Marktanteil auf Spartensender-Niveau landete. Erst ab 18:00 Uhr zogen die Quoten deutlich an: "Lebensretter hautnah" erzielte 6,3 Prozent, "Die Landarztpraxis" kam danach immerhin auf 5,1 Prozent.

Durchwachsen verlief der Mittwoch indes auch für ProSieben, wo tagsüber meist einstellige Marktanteile erzielt wurden. "taff" und "Newstime" kamen im Vorabendprogramm etwa auf Marktanteile von nur 6,7 und 6,2 Prozent, ehe für die "Simpsons" danach zeitweise sogar nur 4,8 Prozent drin waren. Immerhin konnte sich der Sender in der Primetime jedoch auf Sebastian Pufpaff verlassen, der mit dem Jahresrückblick von "TV total" noch einmal 1,29 Millionen Menschen unterhielt und in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent als größter Verfolger von "Wer weiß denn sowas? XXL" hervorging.

Trotz des erfolgreichen Vorlaufs konnte "Late Night Berlin" den Rückenwind im Anschluss nicht für sich nutzen: Gerade mal noch 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 22:23 Uhr das "Musik-Spezial" der Show mit Klaas Heufer-Umlauf. Der Zielgruppen-Marktanteil von ProSieben ging auf 3,7 Prozent zurück und sackte eine Stunde später mit der Wiederholung eines Best-Ofs noch weiter ab - mehr als 2,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen konnte der Sender ab 23:35 Uhr nicht mehr für sich begeistern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt