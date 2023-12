am 28.12.2023 - 15:59 Uhr

Die ARD-Serie "Davos 1917" war zwar kein allzu großer Quoten-Hit, hat durch zeitversetzte Nutzung aber noch einige Zuschauerinnen und Zuschauer dazugewinnen können. Der Serien-Auftakt kratzte dadurch letztlich sogar an der Vier-Millionen-Marke: Um 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite höher aus als zunächst ausgewiesen, sodass im Schnitt 3,96 Millionen Menschen gezählt wurden.

Auch die übrigen Folgen von "Davos 1917" konnten sich nachträglich um jeweils über 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigern, sodass die Serie die Hälfte der Top-10-Plätze im Wochen-Ranking der Sendungen mit dem größten Nachschlag einnimmt.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Der kleine Lord 22.12.

20:17 6,22

(+0,55) 21,9%

(+1,1%p.) 1,18

(+0,16) 20,3%

(+1,9%p.) Nuhr 2023 - Der Jahresrückblick 21.12.

22:28 3,17

(+0,46) 16,9%

(+1,7%p.) 0,40

(+0,08) 9,4%

(+1,4%p.) Davos 1917 20.12.

21:44 3,33

(+0,34) 13,3%

(+0,9%p.) 0,35

(+0,07) 6,0%

(+0,9%p.) Davos 1917 21.12.

21:01 2,83

(+0,33) 10,4%

(+0,9%p.) 0,28

(+0,07) 4,9%

(+1,1%p.) Nord Nord Mord - Sievers und der Traum vom Fliegen 18.12.

20:15 8,90

(+0,32) 30,7%

(0,0%p.) 0,60

(+0,03) 10,4%

(+0,2%p.) Davos 1917 20.12.

20:15 3,96

(+0,31) 13,8%

(+0,5%p.) 0,49

(+0,05) 7,7%

(+0,4%p.) Davos 1917 21.12.

21:45 2,78

(+0,30) 11,4%

(+0,9%p.) 0,24

(+0,06) 4,5%

(+1,0%p.) Davos 1917 20.12.

21:01 3,55

(+0,30) 12,4%

(+0,5%p.) 0,39

(+0,04) 5,9%

(+0,4%p.) Bauer sucht Frau 19.12.

20:15 3,91

(+0,28) 13,9%

(+0,6%p.) 1,00

(+0,09) 15,4%

(+0,9%p.) Let's Dance - Die große Weihnachtsshow 22.12.

20:15 2,95

(+0,27) 12,6%

(+0,7%p.) 0,64

(+0,05) 12,9%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.12.-24.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Getoppt wurde "Davos 1917" nur von zwei anderen ARD-Sendungen: So gewann der Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" nachträglich noch über eine halbe Million Fans hinzu, darunter 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum zog der Marktanteil dadurch noch um 1,9 Prozentpunkte auf starke 20,3 Prozent an. Aber auch "Nuhr 2023" darf sich zu den Gewinnern zählen: Der Jahresrückblick mit Dieter Nuhr übersprang dank 460.000 zusätzlicher Zuschauerinnen und Zuschauer die Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich. Komplettiert wird die Top 10 durch den ZDF-Krimi "Nord Nord Mord" sowie die RTL-Formate "Bauer sucht Frau" und "Let's Dance".

Blickt man ausschließlich auf die Marktanteile in der Zielgruppe, dann gab es sogar einen noch größeren Gewinner als "Der kleine Lord": Das Staffel-Finale der Sat.1-Kochshow "The Taste" steigerte ihren Marktanteil durch zeitversetzte Nutzung noch um starke 2,3 Prozentpunkte, sodass nun 12,4 Prozent erreicht wurden. Insgesamt zog die Reichweite auf 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA The Taste 20.12.

20:14 1,30

(+0,18) 5,5%

(+0,6%p.) 0,69

(+0,16) 12,4%

(+2,3%p.) Der kleine Lord 22.12.

20:17 6,22

(+0,55) 21,9%

(+1,1%p.) 1,18

(+0,16) 20,3%

(+1,9%p.) Nuhr 2023 - Der Jahresrückblick 21.12.

22:28 3,17

(+0,46) 16,9%

(+1,7%p.) 0,40

(+0,08) 9,4%

(+1,4%p.) Markus Lanz 19.12.

23:12 1,50

(+0,11) 13,5%

(+0,6%p.) 0,25

(+0,04) 9,7%

(+1,3%p.) Bluey 22.12.

18:02 0,24

(+0,06) 1,4%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,04) 4,2%

(+1,3%p.) Alles was zählt 19.12.

19:06 2,02

(+0,13) 8,9%

(+0,4%p.) 0,50

(+0,06) 11,7%

(+1,1%p.) Davos 1917 21.12.

21:01 2,83

(+0,33) 10,4%

(+0,9%p.) 0,28

(+0,07) 4,9%

(+1,1%p.) Hubert ohne Staller 20.12.

18:49 2,54

(+0,14) 11,5%

(+0,4%p.) 0,28

(+0,05) 7,0%

(+1,0%p.) Late Night Berlin - Best of 19.12.

22:35 0,27

(+0,05) 1,7%

(+0,3%p.) 0,18

(+0,04) 4,9%

(+1,0%p.) Davos 1917 21.12.

21:45 2,78

(+0,30) 11,4%

(+0,9%p.) 0,24

(+0,06) 4,5%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.12.-24.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt