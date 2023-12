am 29.12.2023 - 09:01 Uhr

Mit dem "1% Quiz" ist Sat.1 in diesem Jahr bekanntlich ein schöner Erfolg gelungen. Bemerkenswert ist allerdings auch die Tatsache, dass der Sender derzeit selbst mit Wiederholungen der Show hohe Quoten einfährt: Nachdem schon vor einer Woche eine alte Folge einen zweistelligen Marktanteil erzielte, waren mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auch diesmal wieder 10,3 Prozent drin - und das, obwohl die Ausgabe schon einmal im Frühjahr zu sehen war.

Dem Publikum schien das nicht zu missfallen - nur die "Tagesschau" erreichte am Donnerstag mehr 14- bis 49-Jährige als das "1% Quiz", das ganz nebenbei sogar einen neuen Rekord aufstellte. Mit durchschnittlich 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Wiederholung noch etwas stärker als die bislang meistgesehene Ausgabe der Show. Hier lag der Marktanteil bei ebenfalls guten 7,1 Prozent.

Doch nicht nur das "1% Quiz" sorgt für Jubel in Sat.1: Am Vorabend markierte bereits "Die Landarztpraxis" einen neuen Höchststand. Erstmals überhaupt übersprang die Serie, gemessen an vorläufig gewichteten Daten, die Millionen-Marke - und zwar deutlich. Mit 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte "Die Landarztpraxis" einen guten Marktanteil von 5,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der vor zehn Tagen aufgestellte Rekord indes knapp verpasst, hier waren diesmal 6,1 Prozent drin.

Zugleich scheint es Sat.1 immer besser zu gelingen, dem RTL-Dauerbrenner "Alles was zählt" die Fans abzujagen. Mit nur 270.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,5 Prozent Marktanteil lag "AWZ" am Donnerstag in der Zielgruppe nur ganz knapp vor Sat.1 - und das, obwohl "RTL aktuell" zuvor noch für 14,9 Prozent Marktanteil gesorgt hatte. Aber auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schlug sich anschließend mit 11,1 Prozent vergleichsweise mäßig. Insgesamt schalteten hier 2,18 Millionen Personen ein.

