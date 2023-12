Rund eine Woche später im Jahr als 2022 und mit neuem Konzept ging in diesem Jahr der Sat.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa auf Sendung. Und "Unser 2023" war dabei durchaus erfolgreich: Holte die Sendung im Vorjahr kurz vor Weihnachten nur knapp sechs Prozent in der klassischen Zielgruppe, waren nun am Freitagabend im Schnitt gute 8,2 Prozent bei den Umworbenen drin. Auch insgesamt stieg die Reichweite – von vormals rund 1,2 auf nun 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Trotz des Erfolgs, an RTL kam die Show nicht ganz vorbei. In Köln dürfte man dennoch nicht allzu freudig sein. Denn die "Ultimative Chartshow" holte zu ihrem 20-Jährigen nur 9,2 Prozent Marktanteil und landete somit unter dem eigenen Senderschnitt. Nur rund 1,67 Millionen Personen ab drei Jahren sahen das abendfüllende Programm mit Oliver Geissen.



Schwach lief der Abend für Filme in den Programmen von Vox und RTLzwei. Jeweils zur besten Sendezeit liefen dort "Stirb Langsam" und "Pearl Harbor", also Streifen mit sehr bekanntem Titel. In der klassischen Zielgruppe waren beide mit vier und 4,1 Prozent aber nicht allzu sehr gefragt. Besser schnitt schon ProSieben ab. Dort sicherte sich "Venom" im Schnitt 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Kabel Eins holte nach 20:15 Uhr mit "Twins – Zwillinge" nur sehr magere 3,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das von ZDFneo zur besten Sendezeit ausgestrahlte "2012" landete bei den Jüngeren bei 2,7 Prozent, RTL Super kam mit "Asterix und die Wikinger" auf schöne 2,1 Prozent. Stärker unterwegs als viele Vollprogramme war somit auch die Darts-WM, die ab 20:12 Uhr bei Sport1 auf tolle 6,7 Prozent bei den Umworbenen kam.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt