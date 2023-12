In weniger als zwei Wochen wird die erste Staffel der Sat.1-Daily "Die Landarztpraxis" zu Ende sein. Dann wird um 19 Uhr "Das Küstenrevier" zur Ablösung bereit stehen. Und "Die Landarztpraxis" mit Caro Frier und anderen hat insbesondere in den jüngsten Tagen die Messlatte hoch gehängt. Am Donnerstag etwa lag die gemessene Reichweite erstmals bei über 1,1 Millionen – am Freitag nun wurde mit 6,7 Prozent der bis dato höchste Marktanteil in der klassischen Zielgruppe festgestellt.

Auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat linear keinen Endspurt hingelegt. Erreichten die Geschichten vom Kolleplatz im Spätsommer und Frühherbst noch knapp 15 Prozent bei den klassisch Umworbenen, lagen die durchschnittlichen Zielgruppen-Quoten im November und Dezember nun bei grob zwölfeinhalb Prozent. Mit Blick auf den Jahresschnitt, der nun zementiert ist, kommt die Soap auf rund 14,2 Prozent – und liegt gegenüber 2022 rund einen halben Punkt im Minus. "AWZ" gab deutlicher nach. Die Serie fiel auf 10,3 Prozent, was ein Abschlag von annähernd eineinhalb Punkten gegenüber 2022 ist.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt