Auch zum Ausklang des Jahres 2023 war "Dinner for One" für Millionen Deutsche wieder eine beliebte Fernsehtradition. Mit mehr als einem Dutzend Ausstrahlungen bestand dann auch nahezu keine Möglichkeit, den Kult-Sketch zu verpassen. Die mit Abstand erfolgreichste Einzelausstrahlung gab's diesmal allerdings nicht in einem der Dritten Programme, sondern im Ersten: Alleine dort erreichte "Dinner for One" ab 17:43 Uhr im Schnitt 2,28 Millionen Menschen, darunter 540.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil somit bei 14,2 Prozent.

Los ging der Ausstrahlungsreigen jedoch schon um kurz nach 15 Uhr im NDR Fernsehen, das mit 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bundesweit einen Marktanteil von 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum erzielte und bei den 14- bis 49-Jährigen gar auf 14,1 Prozent kam. Spitzenwerte wie vor einem Jahr, als der NDR sogar mehr als 20 Prozent erreichte, waren diesmal jedoch nicht drin. Dafür erreichte der Sender mit einer erneuten Ausstrahlung des Sketchs nur wenige Minuten später abermals 10,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Ausstrahlung um 17:40 Uhr wiederum sahen 970.000 Menschen, ehe zwei Stunden später erneut 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Der WDR knackte gar die Millionen-Marke und erreichte 1,16 Millionen "Dinner for One"-Fans sowie sehr gute 8,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, nachdem schon das "Dinner op Kölsch" zuvor von 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Stark waren aber auch andere Dritte: Jeweils über 800.000 schalteten im MDR und RBB ein, BR und HR erreichten jeweils noch etwa eine halbe Million Personen und im SWR waren ab kurz nach 18 Uhr weitere 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Anlässlich des 60. Jubiläums von "Dinner for One" gab's zur besten Sendezeit sogar eine 90-minütige Show, die im NDR und SWR ebenfalls ihr Publikum fand - zusammengerechnet schalteten hier fast eineinhalb Millionen Menschen ein. 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte der NDR, weitere 490.000 der SWR. Der gemeinsame Marktanteil lag bei 7,6 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen noch 5,0 Prozent erzielt wurden. Viele sahen kurz vor Mitternacht zudem noch einmal die neuerliche Sketch-Wiederholung: 480.000 Menschen erreichte "Dinner for One" ab 23:42 Uhr im SWR, während im NDR sogar 860.000 einschalteten.

Abseits von "Dinner for One" zählte zudem auch "Ein Herz und eine Seele" wieder zu den größten TV-Hits an Silvester: So verzeichnete die Silvester-Folge des Klassikers alleine im WDR Fernsehen im Schnitt 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im NDR lachten sogar 1,30 Millionen über Ekel Alfred.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt