Das ZDF war auch am ersten Tag des Jahres unangefochtener Marktführer beim Gesamtpublikum. Starke 16,7 Prozent erzielte der Sender im Schnitt - und zwar nicht nur, weil am Abend das "Traumschiff" erfolgreich war, sondern weil es schon am Vormittag richtig gut lief. So erreichte das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Schnitt 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem sehr guten Marktanteil von 20,2 Prozent entsprachen. Gegenüber dem Vorjahr gewann die Übertragung aus Wien damit fast 400.000 Personen hinzu.

Deutlich zulegen konnte danach auch die Vierschanzentournee: Nach Andreas Wellingers Sieg beim Auftaktspringen in Oberstdorf zog das Interesse am Neujahrsspringen in Garmisch-Patenkirchen kräftig an. Erreichte die Übertragung des Vorjahres noch weniger als fünf Millionen Menschen, so zählte das ZDF diesmal durchschnittlich 6,02 Millionen Fans, die den Marktanteil ab 14:00 Uhr auf herausragende 32,9 Prozent trieben - noch mehr Menschen sahen zuletzt vor drei Jahren zu. Diesmal erreichten an Neujahr dagegen nur die "Tagesschau" und der "Tatort" ein größeres Publikum.

Und auch beim jungen Publikum erwies sich die Vierschanzentournee am Nachmittag als Publikumshit: Dort bedeuteten 1,06 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer einen Marktanteil von 24,0 Prozent Marktanteil. Das war ebenfalls deutlich mehr als noch 2023. Weitere 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte die Vierschanzentournee außerdem bei Eurosport 1, dessen Gesamt-Marktanteil bei 1,4 Prozent lag. In der Zielgruppe tat sich der Privatsender mit nur 0,4 Prozent jedoch ein ganzes Stück schwerer.

Für starke Quoten sorgte am Montag aber auch wieder die Darts-Weltmeisterschaft, die parallel zur Vierschanzentournee im Schnitt 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Sport1 lockte und den Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr gute 8,3 Prozent trieb. Mit der Abend-Session war der Sender zudem ebenfalls erfolgreich und verbuchte noch 7,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 850.000 Fans. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete Sport1 damit zu diesem Zeitpunkt noch vor Kabel Eins, Vox und RTLzwei sowie nur knapp vor ProSieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt