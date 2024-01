Im Londoner Ally Pally könnte sich Luke Littler mit gerade einmal 16 Jahren am heutigen Mittwochabend zum neuen Darts-Weltmeister küren - direkt in seinem Debütjahr. Es dürfte auch diese Story sein, die das Interesse an der Darts-WM in diesem Jahr weiter befeuert. Die Übertragung der beiden Halbfinals bescherte Sport1 jedenfalls am Dienstagabend wahrliche Traumquoten.

So verfolgten im Schnitt 1,49 Millionen Darts-Fans die Übertragung der beiden Halbfinals zwischen Luke Littler und Rob Cross sowie im Anschluss zwischen Luke Humphries und und Scott Williams. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für hervorragende 6,9 Prozent Marktanteil. Vor allem bei den Jüngeren war die Darts-Begeisterung groß: 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden im Schnitt gezählt - und damit schon am Halbfinal-Abend genauso viele wie im Jahr zuvor beim Finale. Damit dürfte heute der Vorjahreswert wackeln.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich für die Halbfinal-Übertragungen am Dienstag auf herausragende 17,3 Prozent. Sport1 schwang sich damit zum Marktführer beim jungen Publikum auf, zählte 70.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als Tag 2 der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" und ließ alle anderen Konkurrenten noch deutlich weiter hinter sich. Nur die "Tagesschau" hatte noch eine geringfügig höhere Reichweite in der Altersgruppe 14-49.

Schon die ausgedehnte zweieinhalbstündige Vorberichterstattung ab 18 Uhr hatte Sport1 gute Quoten beschert: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf im Schnitt 3,7 Prozent. Im Schnitt waren 0,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, was 1,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

All das schlug sich natürlich auch in den Tagesmarktanteilen nieder, wo sich Sport1 in der Altersgruppe 14-49 hinter RTL mit 6,9 Prozent Marktanteil den zweiten Platz mit Sat.1 teilte. Zum Vergleich: ProSieben lag bei 6,3 Prozent, Vox bei 5,9 Prozent. Auch beim Gesamtpublikum lag Sport1 mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent sehr gut im Rennen und platzierte sich auf Rang 9 noch vor ProSieben und RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt