Inzwischen ist es fast schon Tradition, dass RTL das Jahr mit einer "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" beginnt. Und aus Quotensicht ist das eine ziemlich gute Idee. Nach dem erfolgreichen Einstand an Neujahr stieg die Reichweite am zweiten Abend noch an: 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Dienstag zu, rund 310.000 mehr als am Tag zuvor. Damit stieg der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 14,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 15,2 Prozent erzielt.

Dass das trotzdem nicht zur Marktführung in dieser Altersgruppe reichte, lag an einem herausragenden Abschneiden der Darts-WM bei Sport1. Die sonstige Konkurrenz hatte RTL nämlich locker im Griff. Sat.1 kann mit "Stars in der Manege" trotzdem recht zufrieden sein: 1,64 Millionen Personen schalteten ein, damit lag die Reichweite in diesem Jahr zwischen jenen der beiden Ausgaben Ende 2021/Anfang 2022. Der Marktanteil lag bei 6,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Gar nicht gut sah es am Abend hingegen für ProSieben aus: "Darüber staunt die Welt - Die tollkühnsten Tüftler" brachte nur 680.000 Menschen zum Staunen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf magere 5,4 Prozent. Und eine Wiederholung von "Wir gegen die! Die Kebekus-Geschwister-Show" lag im Anschluss sogar nur bei 4,2 Prozent. Noch schlechter erging es Vox, das mit "Hot oder Schrott - Die Allestester" ab 20:15 Uhr sogar nur auf 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam, immerhin steigerte sich eine zweite Folge ab 22:15 Uhr leicht auf 4,5 Prozent.

Auch Kabel Eins tat sich schwer und blieb mit 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "The Big Lebowski" hängen. "Zwei sind nicht zu Bremsen" ließ den Marktanteil im Anschluss leicht auf 4,4 Prozent steigen. RTLzwei kam mit "Hartz und Herzlich- Tag für Tag Benz-Baracken" zwar etwas besser in den Abend und lag bei soliden 4,3 Prozent, dafür ging es ab 21:15 Uhr mit "Hartz und Herzlich - Rückkehr nach Magdeburg" auf 3,7 Prozent nach unten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt