am 04.01.2024 - 09:23 Uhr

Darts-WM, "Wer wird Millionär?", öffentlich-rechtliche Krimis: Die TV-Konkurrenz war am Mittwoch ohne Zweifel hart - und machte es der Sat.1-Show "Kühlschrank öffne dich!" mit Moderatorin Ruth Moschner bei ihrer Rückkehr mit etwas veränderter Ausrichtung alles andere als leicht. Nachdem die erste Staffel vor mehr als eineinhalb Jahren schon schwache Quoten erzielte, setzte es am Mittwoch nun direkt neue Tiefs.

Durchschnittlich nur 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten um 20:15 Uhr für nur 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt lockte das "Duell der Kochprofis" zur besten Sendezeit lediglich 730.000 Personen zu Sat.1. Später am Abend geriet schließlich "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" mit nur 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vollends unter die Räder.

Unspektakulär startete daneben auch die neue RTLzwei-Dokusoap "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana". Mit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lag das Format aber immerhin auf Augenhöhe mit Sat.1 und in der Zielgruppe mit 4,1 Prozent Marktanteil auf Senderschnitt - gut möglich aber, dass die Erwartungen in Grünwald an die aufwendige Doku-Reihe etwas höher waren. Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich auch Vox mit zwei Wiederholungen von "CSI: Vegas", die es auf überschaubare Marktanteile von 4,6 und 3,5 Prozent brachten.

Zufrieden kann man dagegen bei ProSieben sein, wo sich ein Film-Doppel gegen die harte Konkurrenz durchaus wacker schlug. So erreichte "Justice League" zunächst 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe sich "Avengers: Infinity War" ab 22:41 Uhr noch auf 9,7 Prozent steigerte. Ebenfalls gut lief es zur besten Sendezeit für Kabel Eins: Dort punktete "Mrs. Doubtfire" mit schönen 5,1 Prozent Marktanteil. Die Komödie "Keine halben Sachen" konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und fiel später am Abend auf dürftige 2,6 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt