Zunächst einmalig warf RTLzwei am Donnerstagabend einen Blick "Hinter deutsche Gittern" - doch mit Blick auf die Quoten könnte es hier durchaus eine Fortsetzung geben. Mit einem Marktanteil von 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Format zum Auftakt ein ganzes Stück über dem RTLzwei-Senderschnitt. Insgesamt verfolgte im Schnitt eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Im Anschluss konnte zudem auch eine Wiederholung von "Der Jugendknast" mit 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe punkten.

Eher ernüchternd verlief unterdessen der Start der neuen Staffel von "Rosins Restaurants" bei Kabel Eins: Mit 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war noch deutlich Luft nach oben. Die Gesamt-Reichweite lag auf einem ähnlichen Niveau wie bei RTLzwei, im Schnitt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten für "Rosins Restaurants" allerdings ein neues Allzeit-Tief. Immerhin gelang es, fast das gesamte Publikum im Anschluss auch beim "K1 Magazin" dranzuhalten, das sich somit auf 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte.

Vox startete mit soliden 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für den Film "Glam Girls - Hinreißend verdorben" in den Abend und steigerte sich dank "Air Force One" ab 22:06 Uhr nochmal ein ganzes Stück auf dann 8,3 Prozent. 0,74 Millionen Menschen sahen den Action-Film, 120.000 mehr als die "Glam Girls" zuvor. Die meistgesehene Vox-Sendung des Tages lief aber schon am Vorabend: "Das perfekte Dinner" hatte dort 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel mit 9,8 Prozent erneut sehr gut aus.

Beim jungen Publikum überdurchschnittlich stark gefragt war am Donnerstag auch ZDFneo. Der Film "Apollo 13" rangierte mit im Schnitt 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar in Sachen Gesamt-Reichweite auf für ZDFneo-Verhältnisse unspektakulärem Niveau, holte aber hervorragende 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag somit hier noch vor Kabel Eins. "Ghostbusters" kam danach auf 4,2 Prozent, "Ghostbusters II" ab Mitternacht sogar auf 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Richtig gut war aber auch DMAX unterwegs: "Speed Cops - Poser und Raser im Visier" und "Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd" holten zwischen 22:15 Uhr und 0:15 Uhr jeweils 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt