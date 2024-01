Die Idee, mit der "3-Millionen-Euro-Woche" dem Format "Wer wird Millionär?" wieder mehr Event-Charakter zu verleihen und es an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zu senden, ging auch in diesem Jahr voll auf. Die Quoten fielen die gesamte Woche über sehr gut aus und zogen zum Finale am Freitagabend noch einmal sehr deutlich an.

So verfolgten im Schnitt 5,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Quizshow mit Günther Jauch, das waren über 1,6 Millionen mehr als noch am Vortag. Überhaupt wurde erstmals seit 2020 wieder eine Reichweite von im Schnitt über fünf Millionen Menschen gemessen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 22,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 24,3 Prozent Marktanteil erreicht. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 20,6 Prozent Marktanteil gemessen.

Beim jungen Publikum war "Wer wird Millionär?" damit natürlich mit haushohem Vorsprung Marktführer, als stärkster Verfolger in der Primetime tat sich ProSieben hervor, das mit dem Film "Batman Begins" gute 11,7 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe erreichte. Dahinter folgte schon mit erneut deutlichem Abstand Vox, das mit "Wo die Liebe hinfällt" auf ordentliche 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam.

Doch auch beim Gesamtpublikum spielte RTL mit "Wer wird Millionär?" ganz oben mit: Der Tagessieg ging zunächst zwar an den ZDF-Krimi "Die Chefin", den im Schnitt sogar 5,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, im Lauf des Abends zog RTL dann aber am ZDF vorbei. Die "SOKO Leipzig" hatte ab 21:15 Uhr im Schnitt 4,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, danach fiel die ZDF-Reichweite auf unter 3 Millionen. Im Ersten lief um 20:15 Uhr der Film "Ostsee für Sturköppe", den 3,74 Millionen Personen verfolgten, der Marktanteil lag hier bei 14,2 Prozent beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt