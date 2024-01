am 06.01.2024 - 08:54 Uhr

Dass Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella mit ihren Schlagershows bei ARD und ZDF inzwischen selbst in der jungen Altersgruppe teils zweistellige Marktanteile holen, ließ auch die Privaten hellhörig werden. Sat.1 versucht daher inzwischen mit einer erheblich günstiger produzierten Variante ein ähnliches Publikum anzusprechen. Doch "Kiwis große Partynacht" blieb schon bei der Premiere zwischen den Jahren im Mittelmaß hängen und stürzte mit der zweiten Folge am Freitagabend nun völlig ab.

So kam die etwas mehr als drei Stunden lange Show auf im Schnitt nur rund 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit wurde die Reichweite der Auftaktsendung in etwa halbiert, der Marktanteil beim Gesamtpublikum brach auf 3,2 Prozent ein. Und bei den Jüngeren sah es nicht besser aus: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es ebenfalls nur für miserable 3,1 Prozent Marktanteil. Dass es bei den 14- bis 59-Jährigen minimal besser aussah, ist da wohl eher ein schwacher Trost, denn auch 3,5 Prozent Marktanteil sind deutlich zu wenig.

"Kiwis große Partynacht" landete in der klassischen Zielgruppe damit am Freitagabend noch hinter zahlreichen kleineren Sendern. Super RTL etwa erreichte mit "Eine zauberhafte Nanny" einen Marktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, der Disney Channel erzielte mit "Merida - Legender der Highlands" ebenfalls 3,9 Prozent. ZDFneo steigerte sich mit der Trilogie "Zurück in die Zukunft" über den Abend von 4,1 auf zuletzt 6,7 Prozent beim jungen Publikum.

Die genannten Sender lagen aber auch vor RTLzwei, das mit dem Film "Atemlos - Gefährliche Wahrheit" nur 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte. Und auch Kabel Eins konnte nicht mit ihnen mithalten: "Navy CIS" startet mit 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr, zwichen 21:15 Uhr und 0:13 Uhr wurden dann aber nur noch zwischen 2,5 und 2,7 Prozent Marktanteil erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt