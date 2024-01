Auch achteinhalb Jahre nach dem Start ist "Wer weiß denn sowas?" für die ARD ein Erfolgsgarant am Vorabend. Zum Start ins neue Jahr fuhr die Sendung nun standesgemäß einen Staffelrekord ein: Im Schnitt erreichten die vier Ausgaben der vergangenen Woche 3,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit so viele wie in keiner anderen Woche seit der Rückkehr ins Programm im Oktober (zur besseren Vergleichbarkeit werten wir hier stets nur die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung, weil endgültig gewichtete für die aktuelle Woche naturgemäß noch nicht zur Verfügung stehen).

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei im Schnitt 19,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden durchschnittlich herausragende 11,9 Prozent erreicht. Letzteres war nicht nur ein neuer Bestwert für diese Staffel, sondern sogar der höchste Wochenschnitt, den das Format in seiner gesamten Geschichte erreichte. Am besten sah es dabei in dieser Woche am Freitag aus, als der Marktanteil beim jungen Publikum sogar bei 13,9 Prozent lag, beim Gesamtpublikum bei 20,5 Prozent. Insgesamt hatten hier 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Dabei hat womöglich auch etwas geholfen, dass zuvor schon die Übertragung der Qualifikation der Vierschanzentournee in Bischofshofen sehr gefragt war: Am Nachmittag sahen hier im Schnitt sogar 3,86 Millionen Menschen zu, die Marktanteile beliefen sich auf 26,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im ZDF lief am späteren Abend unterdessen die zweite Folge von "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude". Die hervorragenden Quoten der Premiere wurden zwar nicht ganz erreicht, trotzdem schnitt die Sendung vor allem auch bei den Jüngeren erneut gut ab: 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, die Marktanteile beliefen sich auf 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. die erste Folge hatten noch knapp 450.000 Menschen mehr gesehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt