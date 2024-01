Über viele Stunden hinweg sendete Das Erste am Samstag Wintersport – gute Quoten waren dem öffentlich-rechtlichen Sender zu dieser Zeit gewiss. Garniert wurde der starke Samstag schließlich auch noch mit Top-Werten für das Primetime-Unterhaltungsformat "Klein gegen groß". Unter dem Strich setzte sich Das Erste somit an die Spitze aller TV-Sender und überzeugte mit 21,2 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei sowie 16,9 Prozent bei den Umworbenen. Bei den 14- bis 49-Jährigen folgte RTL mit gebührendem Abstand; der Kölner Sender brachte etwas mehr als acht Prozent zustande.

Das Erste punktete inbesondere mit Biathlon und dem Finale der Vierschanzentournee: Das letzte Springen des Wettbewerbs erreichte nach 16:30 Uhr etwa unglaublich starke 35,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was die höchste Quote war, seitdem ARD/ZDF den Wettbewerb wieder übernommen haben. Somit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2008 getoppt. 1,12 Millionen Menschen dieses Alters schauten nach 16:30 Uhr zu, insgesamt waren es 6,02 Millionen Personen.



Mit Blick auf die Sehbeteiligung im Gesamtmarkt gelang dem finalen Springen am Samstag übrigens kein Rekord, unter anderem 2021 lief es besser. Allerdings: Auch beim Publikum ab drei fielen die Quoten stark aus wie nie seit dem Wechsel zurück zu ARD und ZDF: 35,6 und letztlich sogar 36,4 Prozent Marktanteil (2. Durchgang) standen zu Buche. 6,68 Millionen Menschen sahen die Live-Bilder nach 17:40 Uhr, bei den Jüngeren waren am Vorabend 32,2 Prozent dabei.



Mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hatte am Samstag im linearen Programm nur der ZDF-Primetime-Krimi "Ein starkes Team", der mit 7,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern klar zu überzeugen wusste. 28,4 Prozent Marktanteil wurden insgesamt ermittelt, 8,7 Prozent beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Somit lag das ZDF zur besten Sendezeit auch klar vor dem Ersten, wo "Klein gegen groß" primetimefüllend auf tolle 5,19 Millionen Fans kam. Das hatte 20,9 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 15,7 Prozent bei den Jüngeren zur Folge.

Erfolgreich war Das Erste auch abseits der schon genannten Erfolge – und wie: Die elf bei 14-49 meistgesehenen TV-Sendungen am Samstag liefen bei dem Sender. Darunter war auch der Biathlon-Weltcup, der am Nachmittag auf 28,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren kam (insgesamt: 4,41 Millionen Fans) oder der Rodel-Weltcup der Frauen, für den sich 3,46 Millionen Menschen ab drei Jahren und 24,1 Prozent der 14-bis 49-Jährigen interessierten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt