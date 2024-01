"Wann immer Sebastian Lege im ZDF oder dem Spartensender ZDFinfo zu sehen ist, schalten seine Fans ein." So hat es DWDL.de-Redakteur Alexander Krei geschrieben, als er Lege als einen unserer Bildschirmhelden 2023 ausgezeichnet hat. Und 2024 hat sich daran offenbar nichts geändert: Eine neue Ausgabe von "ZDFbesseresser" zog am Dienstagabend erneut ein großes Publikum an. 3,50 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so insgesamt für gute 13,2 Prozent Marktanteil.

Noch etwas besser sah es für die Folge, in der unter anderem Frikadellen und Ü-Eier einem Test unterzogen wurden, beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren aus. 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse, kein anderes Format war nach 20:15 Uhr erfolgreicher, der Marktanteil belief sich auf starke 13,9 Prozent. Durch den starken Vorlauf holte später auch "Frontal" beim jungen Publikum mit 11,2 Prozent einen zweistelligen Wert - damit wurde bereits bei der ersten Ausgabe des neuen Jahres der Höchstwert aus 2023 übertroffen. Beim Gesamtpublikum war ein Prozentpunkt weniger drin.

Im Ersten ist derweil die neue Serie "Haus aus Glas" mit guten Quoten gestartet: 3,85 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge des Abends an, Episode zwei lag direkt im Anschluss bei einer Reichweite in Höhe von 3,68 Millionen. Damit landete die Serie bei jeweils 14,5 Prozent Marktanteil. Zu beachten gilt hier zudem, dass die Folgen schon seit einiger Zeit in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen und auch bereits eine lineare Ausstrahlung bei Arte erfolgt ist. Beim jungen Publikum waren die beiden Folgen angesichts von 6,7 und 5,1 Prozent Marktanteil kein wirklicher Erfolg.

Die vier meistgesehenen Sendungen des Tages liefen übrigens alle vor 20:15 Uhr. Die "Tagesschau" erreichte als einziges Format mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Die Rosenheim-Cops" am ZDF-Vorabend brachten es noch auf 4,17 Millionen, die "SOKO" aus Köln und die "heute"-Nachrichten lagen nur knapp dahinter bei 4,13 bzw. 4,10 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt