Ab dem 23. Januar wird RTL neue Filme der "Dünentod"-Krimireihe ausstrahlen. Bis es soweit ist, zeigt man dienstags zur besten Sendezeit aber noch einmal die bereits gelaufenen Fälle. Bei der Folge mit dem Titel "Das Grab am Strand" war das Interesse jetzt sehr hoch: 2,86 Millionen Menschen sahen sich die Wiederholung an, beim Gesamtpublikum entsprach das sehr guten 11,3 Prozent Marktanteil. Bei der Erstausstrahlung im Januar vor einem Jahr sahen noch 3,52 Millionen Menschen zu.

Bei den 14- bis 49-Jährigen verfehlte der "Dünentod"-Krimi einen zweistelligen Marktanteil, lag aber dennoch bei zufriedenstellenden 9,3 Prozent. Mehr wird man für die Wiederholung bei RTL wohl nicht erwartet haben, vor einem Jahr waren nur etwas bessere 10,4 Prozent drin. Insofern sind die Quoten des Re-Runs nun möglicherweise ein gutes Omen für die anstehenden Erstausstrahlungen, dort dürften die Werte ein gutes Stück höher ausfallen.

In Sat.1 startete zur besten Sendezeit das neue "Criminal Minds: Evolution". Ein Überflieger war die US-Serie zwar nicht, aber immerhin musste man in Unterföhring keinen Totalausfall verbuchen. 6,5 und 7,7 Prozent Marktanteil wurden beim jungen Publikum gemessen. Während die erste Folge noch von 1,17 Millionen Menschen gesehen wurde, steigerte sich die Reichweite später auf immerhin noch 1,26 Millionen. Am Vorabend holte die "Landarztpraxis" derweil mit 1,12 Millionen eine der höchsten Reichweiten in der Geschichte der Serie, der Marktanteil lag bei 6,4 Prozent. Kurz vor dem Finale, am Mittwoch ist die vorerst letzte Folge zu sehen, dreht die Produktion damit noch einmal auf.

Gute Quoten mit Fiction erzielte auch Kabel Eins: "Spy - Susan Cooper Undercover" erreichte zur besten Sendezeit etwas weniger als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 6,9 Prozent. "Mrs. Doubtfire" lag später bei ebenso guten 5,9 Prozent. In der Nische stach Nitro hervor: Mit dem Film "Sie nannten ihn Plattfuß" holte der Sender starke 4,4 Prozent Marktanteil, 750.000 Menschen sahen den Streifen. "Der Dicke in Amerika" erreichte später noch 490.000 Personen und steigerte den Marktanteil auf tolle 7,1 Prozent. Nitro erreichte so einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt