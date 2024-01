am 10.01.2024 - 09:21 Uhr

Trotz der soliden Quoten: Am Vorabend hatte man in Köln mehr zu feiern. "Das perfekte Dinner" unterhielt zuvor nämlich noch 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei sehr guten 9,4 Prozent. Und auch "First Dates" und "Zwischen Tüll und Tränen" machten dem Sender angesichts von 7,9 und 8,0 Prozent Freude.

Doch zurück zur Primetime, wo sich Vox unter anderem ProSieben geschlagen geben musste. Deren Rankingshow "Darüber… die Welt" unterhielt zur gleichen Zeit wie das Dating-Experiment 820.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 7,7 Prozent. Eine Wiederholung der Kebekus-Geschwister-Show "Wir gegen die!" gab später allerdings auf schwache 4,4 Prozent nach. Vox musste sich ab 22:15 Uhr bei "Hot oder Schrott" mit nur 4,9 Prozent begnügen.

Bei RTLzwei landete eine neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" bei 4,2 Prozent, ehe sich das reguläre "Hartz und herzlich" im Anschluss auf 5,0 Prozent steigerte. Damit lief es für den Sender zur Primetime recht gut, dafür machte der Vorabend große Probleme. "Köln 50667" zeigte mit seinen 0,6 Prozent mal wieder sehr eindrücklich, warum es bald vorbei ist und "Berlin - Tag & Nacht" lag mit 2,4 Prozent auf einem ebenfalls enttäuschenden Niveau. Für "Köln 50667" war es übrigens der niedrigste Marktanteil in der inzwischen rund elfjährigen Geschichte und auch die Reichweite in Höhe von 70.000 fiel so niedrig aus wie nie zuvor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt