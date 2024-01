Deutschland ist offenbar schon zu Beginn der Heim-Europameisterschaft im Handballfieber. Anders lassen sich diese Zahlen nicht erklären: 7,60 Millionen Menschen haben am Mittwoch zur besten Sendezeit das Auftaktmatch des deutschen Teams gegen die Schweiz gesehen, das Deutschland deutlich für sich entscheiden konnte. Keine andere Sendung erreichte am Mittwoch eine höhere Reichweite, der Marktanteil lag bei ganz starken 28,8 Prozent.

Und auch das junge Publikum war in Massen dabei: 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Eine solche Anzahl schaffen inzwischen nur noch ganz wenige Sendungen bzw. Übertragungen im deutschen Fernsehen, mit einem Marktanteil in Höhe von 31,9 Prozent hat das ZDF die Konkurrenz in der Primetime spielend dominiert.

Die Einstimmung auf die Handball-EM war dagegen nicht so sehr gefragt: Eine "sportstudio reportage", die den Weg der deutschen Handballer nachgezeichnet hat, wurde nur von 2,23 Millionen Menschen gesehen, das entsprach schwachen 9 Prozent Marktanteil. Zur regulären Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr stieg die Reichweite allerdings auf 4,85 Millionen an, 20,4 bei allen und 22,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern waren die Folge. In der Halbzeitpause informierte das "heute journal" übrigens noch 6,63 Millionen Personen, beim jungen Publikum kratzte die Sendung angesichts von 29,5 Prozent an der 30-Prozent-Marke.

Die starke Handball-Übertragung hat der Konkurrenz zu schaffen gemacht, im Ersten verlor die neue Serie "Haus aus Glas" an Tag zwei an Reichweite. Die Folgen drei und vier erreichten aber immerhin noch 3,50 bzw. 3,17 Millionen Menschen, das entsprach Marktanteilen in Höhe von 12,8 und 11,6 Prozent. Meistgesehene Sendung des Ersten war die "Tagesschau" mit einer Reichweite von etwas mehr als 6 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt