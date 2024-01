Im Oktober des vergangenen Jahres ist "Die Landarztpraxis" in Sat.1 gestartet und sollte das Unmögliche schaffen: Die stetig sinkenden Quoten am Vorabend endlich stabilisieren. Am Mittwoch ist nun das vorläufige Finale der Serie zu sehen gewesen und zumindest die Stabilisierung des Vorabends ist geglückt. Ein bahnbrechender Erfolg war aber auch die Serie aus dem Hause Filmpool nicht. Das Finale sahen nun 1,03 Millionen Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,9 Prozent. Die Serie blieb damit etwas unter dem Senderschnitt hängen. Das gleiche Bild gab es bei den 14- bis 59-Jährigen, wo die Folge nur 5,4 Prozent erzielte.

Im Verlauf der 60 Folgen konnte die Serie mit Caro Frier zulegen. Während zuletzt hin und wieder die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer übersprungen werden konnte, lag die Durchschnittsreichweite insgesamt nach Maßgabe der vorläufig gewichteten Quotendaten bei 820.000. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug über alle Folgen hinweg 4,3 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 5,0 Prozent. In beiden Zielgruppen lag die Serie damit unter dem Senderschnitt. Nachdem "Lenßen übernimmt" zuvor aber noch deutlich schlechter lief, darf das schon als kleiner Erfolg gewertet werden.

Marktanteil-Langzeittrend: Die Landarztpraxis

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Sat.1 spricht in einer Pressemitteilung zum Staffelfinale von "starken Quoten" und verweist auf die Tatsache, dass die Serie den Slot-Schnitt bei den 14- bis 59-Jährigen um 60 Prozent gesteigert habe. Ganz offensichtlich scheint man in Unterföhring an die Marke zu glauben, schließlich hat man die Serie schon vor Wochen um eine zweite Staffel verlängert, die dann 80 Episoden umfassen soll. Ab sofort zeigt man um 19 Uhr aber erst einmal das neue "Küstenrevier".

In der Primetime tat sich Sat.1 am Mittwoch mit "Kühlschrank öffne dich" erneut sehr schwer. Nach dem schwachen Auftakt sah es jetzt mit 5,0 Prozent erneut ziemlich schlecht aus, nur 840.000 Menschen sahen zu. Damit lag man auch hinter RTL, wo sich eine Wiederholung von "Mario Barth deckt auf" beim jungen Publikum angesichts von 7,5 Prozent ebenso schwer tat. Insgesamt unterhielt RTL aber immerhin 1,91 Millionen Menschen. Recht zufrieden sein kann ProSieben, wo "TV Total" auch gegen die starke Handball-Konkurrenz des ZDF zu überzeugen wusste und 12,3 Prozent Marktanteil einfuhr. Ein "Duell um die Welt"-Best-of fiel im Anschluss aber auf schlechte 4,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt